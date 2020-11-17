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ТАСС

Джозеф Байден поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском корабля Crew Dragon к МКС

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ранее на запуск Crew Dragon отреагировал действующий американский лидер Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, поздравил компанию SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Соответствующую запись он разместил в воскресенье в Twitter.

"Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним запуском. Это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь за счет использования инноваций, изобретательности и веры в успех, - указал Байден. - Я вместе со всеми американцами и народом Японии желаю астронавтам удачи в их путешествии".

Ранее на запуск Crew Dragon отреагировал действующий американский лидер Дональд Трамп. "Замечательный запуск, - указал он. - NASA было близко к разорению, когда мы пришли к власти. А сейчас оно вновь стало самым "горячим", наиболее продвинутым космическим ведомством в мире".

В воскресенье ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал. В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience, включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Стыковка Crew Dragon с МКС намечена в понедельник на 23:00 по времени восточного побережья США (07:00 мск вторника).

Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые полеты. Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории Соединенных Штатов на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами".

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