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ТАСС

Космонавты пожаловались, что старт и стыковка Crew Dragon приходятся на их сон перед ВКД

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Стыковка беспилотного варианта корабля Dragon 2 с Международной космической станцией. SpaceX
Стыковка беспилотного варианта корабля Dragon 2 с Международной космической станцией. SpaceX.
Источник изображения: warspot.ru

Изначально запуск корабля SpaceX запланировали на 14 ноября, однако из-за непогоды перенесли на 15 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, пожаловались Центру управления полетами (ЦУП), что время старта и стыковки Crew Dragon приходится на их отдых перед выходом в открытый космос.

"Все времена в динамике, как выведения, так и стыковки, приходятся на наш отдых перед ВКД (внекорабельной деятельностью - прим. ТАСС)", - заявил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с ЦУП, поинтересовавшись затем, нет ли, случайно, переноса запуска Crew Dragon. Трансляция переговоров велась на сайте NASA.

Изначально запуск корабля SpaceX был запланирован на 14 ноября, однако из-за непогоды был перенесен на 15 ноября. Старт намечен на воскресенье, 15 ноября, в 19:27 по времени восточного побережья (03:27 мск 16 ноября). Стыковка запланирована около 23:00 по времени восточного побережья (07:27 мск 17 ноября). Космонавты на МКС живут по Гринвичу (минус три часа относительно московского времени).

В состав экипажа Crew Dragon включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Сейчас на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выйдут в открытый космос 18 ноября.

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