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Военный эксперт оценил опасения США о ядерных цунами из-за российских «Посейдонов»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

США не стоит бояться ядерных цунами, которые якобы может устроить Россия при помощи подводных аппаратов «Посейдон», если они не собираются нападать первыми. Так опасения Вашингтона относительно имеющегося у Москвы вооружения оценил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT.

«Пусть не создают ситуацию, чтобы было военное время. Ведь "Посейдоны", как и [крылатая ракета неограниченной дальности] "Буревестник", предназначены для сдерживания вероятного агрессора, ни для чего больше. Для защиты, не для нападения», — заявил Литовкин.

Он подчеркнул, что Россия сама не собирается ни на кого нападать, а заявления США связаны в первую очередь с тем, что им не нравятся страны, которые могут им противостоять.

Ранее в ноябре помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Россия в случае военного конфликта будет использовать подводные аппараты «Посейдон» для затопления американских городов при помощи ядерных цунами. Он отмечал, что также у Вашингтона вызывает беспокойство тот факт, что у Москвы на вооружении по-прежнему может находиться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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