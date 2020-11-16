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В США испугались ядерных цунами из-за российских «Посейдонов»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В США испугались, что Россия в случае военного конфликта будет использовать подводные аппараты «Посейдон» для затопления американских городов при помощи ядерных цунами. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает РИА Новости.

«Вызывает тревогу разработка Россией подводных беспилотников с ядерной установкой "Посейдон", которые она, по всей видимости, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США», — рассказал Форд.

Он отметил, что также у Вашингтона вызывает беспокойство тот факт, что у Москвы на вооружении по-прежнему может находиться советско-российская система ядерного возмездия «Периметр», которую на Западе окрестили «Мертвой рукой».

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами. По его словам, российские военные могут инициировать разрушительные геофизические процессы на территории США, доставив к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента. Потенциальными носителями таких боеприпасов называются торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

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