Совершил первый полет Бе-200ПС, построенный для российского флота

Выполнил первый полет «флотский» самолет Бе-200, построенный в специализированном поисково-спасательном варианте. Всего в рамках контракта за 2018 год ВМФ должны получить две таких машины.

Бе-200 — один из самых необычных и в то же время один из наиболее многофункциональных российских самолетов. Несмотря на трудности, с которым столкнулась машина, программа ее строительства активно развивается. Недавно в воздух поднялся Бе-200ПС, построенный для российского ВМФ.

Машина выполнила полет 10 ноября с заводского аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Амфибия имеет бортовой номер «21 желтый», регистрационный номер RF-88456 и серийный номер 355.

Согласно контракту, заключенному в 2018 году между российским Министерством обороны и Объединенной авиастроительной корпорацией, должны поставить три Бе-200: одну машину в варианте Бе-200ЧС и две — в версии Бе-200ПС.

Поднявшийся в небо самолет стал второй машиной, построенной в рамках этого контракта и первой, выполненной в варианте Бе-200ПС. Напомним, Бе-200ЧС для Минобороны впервые поднялся в небо 14 февраля. Машину можно применять для поисково-спасательных задач и тушения пожаров.

Бе-200ЧС Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

В отличие от него, самолет Бе-200ПС не имеет функции пожаротушения. Визуально эту версию можно отличить от Бе-200ЧС по отсутствию створок водяных баков и наличию иллюминаторов на месте переливных отверстий.

Как напоминает блог bmpd, новая машина стала восьмым серийным самолетом Бе-200 таганрогского производства. Стоит сказать, что за период с 2016 по 2018 год таганрогский завод произвел шесть Бе-200ЧС для российского МЧС. Общее число выпущенных за все годы и на разных предприятиях самолетов Бе-200 составляет 17 единиц.

Первый самолет-амфибия Бе-200 совершил стартовый полет в 1998 году. В эксплуатацию машина введена в 2003-м. Помимо МЧС России и авиации ВМФ, самолет использует МЧС Азербайджана.

Напомним, в июле этого года совершил первый взлет с морской поверхности самый большой гидросамолет из всех существующих на сегодня — китайский AG600 Jiaolong. Тесты провели в акватории Желтого моря: машина находилась в воздухе 30 минут. После испытаний она успешно приземлилась на наземном аэродроме.

Ранее самолет совершил взлет с поверхности водохранилища. Кроме того, он проходил летные тесты над морем. Свой самый первый полет машина выполнила еще в 2017 году.