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В США приказ Путина по новому бункеру увязали с ядерной «Мертвой рукой»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Новый пункт управления ядерными силами, о создании которого президент России Владимир Путин заявил в ноябре в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, может быть связан с советско-российским комплексом автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишет The Drive.

В публикации американского издания отмечается, что до последнего времени США были известны два центра управления системой «Периметр» — подземные бункеры в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал) и горе Ямантау (Южный Урал). «Из этих заявлений не совсем ясно, говорил ли Путин [в своем приказе] о полностью новом объекте [управления системой] или о реконструкции, улучшении и/или расширении существующего», — пишет The Drive.

Издание отмечает, что объекты на Урале, строительство которых началось в 1970-х годах, «обеспечивают, вероятно, наилучшую защиту» от ядерного удара среди тех, что имеются в России. The Drive пишет, что бункер в горном массиве Косьвинский Камень расположен на глубине более 300 метров под гранитными породами, а объект в горе Ямантау, сформированной кварцевыми минералами, скрывается на глубине более 900 метров.

«Стоит отметить, что в Москве есть по крайней мере два подземных бункерных комплекса, один под Кремлем, а другой поблизости, похожие на те, что [находятся] в Вашингтоне, округ Колумбия, плюс [имеются] еще несколько [объектов] в пригородах российской столицы, однако они расположены далеко не так глубоко, как те, что на Косьвинском Камне и в горе Ямантау», — уверяет The Drive.

В августе 2019 года американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что США необходим собственный аналог «Периметра».

В июне того же года бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН), генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявил, что удар «Периметра» будет ослабленным, поскольку «превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств».

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Колумбия
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Путин Владимир
Проекты
Периметр
Ядерный щит
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