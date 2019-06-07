Российская "Мертвая рука" ослабнет
Применение советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" (на Западе известен как Dead Hand — "Мертвая рука") будет ослабленным, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН), генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
По его словам, система "способна выполнить свою главную задачу — обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке". "Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств", — сказал специалист в Риме (Италия) на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Есин заверил, что в настоящее время система "модернизирована, вполне работоспособна и эффективна", а возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности не обесценит "Периметр".
В апреле американский военный эксперт Павел Подвиг объяснил появление "Периметра" ограниченной возможностью СССР гарантированно отслеживать пуски американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) одновременно космическими и наземными средствами.
В январе заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что "Периметр" не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.
В ноябре 2018 года Есин сообщил, что "Периметр" при необходимости сможет запустить лишь ограниченное число ракет.
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Армия РФ имеет 124 новых ракеты ЯРС,на которых стоят около 500 ядерных боеголовок способных уклоняться от ПРО противника...Даже если США поразят только эти боеголовки,США конец...Пока на "Ярсах" и "Булавах" стоят обычные неуправляемые боевые блоки, хотя и малогабаритные с пониженной заметностью и новым поколением КСП ПРО. Уклоняться могут сами ракеты на активном участке траектории и этапе разведения. Это на "Ярсе-М" и "Булаве-М" планируют реализовать индивидуальные платформы параллельного разведения и маневрирования для боевых блоков. Но пока эти работы ещё не завершены.
Однако Вы правы в плане того, что возможности ПРО США не сопоставимы с возможностями МРЯУ РФ и в принципе пока не могут существенно влиять на потенциал гарантированного взаимного уничтожения.
Кстати, эта история – наглядный пример того, как безграмотные журналисты интерпретируют смысл слов экспертов с точностью до наоборот.