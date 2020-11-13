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ЦАМТО

Новейшие ЗРК средней дальности "Бук-М3" поступили на вооружение в подразделение ПВО ЦВО

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Самоходная огневая установка 9А318К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото
Самоходная огневая установка 9А318К ЗРК "Бук-М3БК" на шасси МЗКТ-692250 с ЗУР 9М318. Фото.
Источник изображения: Miroslav Gyurosy

ЦАМТО, 12 ноября. Более 80 ед. ЗРК "Бук-М3" поступили на вооружение в зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Алтайском крае.

Новейшее вооружение прибыло в пункт постоянной дислокации в составе воинского эшелона после выполнения боевых стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

После выполнения всех необходимых работ то техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

ЗРК "Бук-М3" позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке – шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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