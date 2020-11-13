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После кровопролитных схваток в горах КНР и Индия решили отвести тяжелое вооружение

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Источник изображения: vpk-news.ru

Договоренность достигнута между Индией и Китаем по отводу бронетехники, артиллерии и другого тяжелого вооружения из точек соприкосновения в восточном Ладакхе, 12 ноября сообщает газета The Times of India.

«Отвод вооружения пройдет в три этапа из района Пангонг-Цо - Чушул в восточном Ладакхе. Это станет большим шагом к разрядке продолжающейся семь месяцев военной напряженности в этом высокогорном районе», — сообщили изданию источники в военных кругах Индии.

Также было отмечено, что в настоящее время индийские и китайские военные ежедневно по горячей линии проводят обсуждения условий и последовательности взаимных действий по отводу вооружения. Отвод вооружения осуществляется на основании договоренностей, достигнутых на состоявшемся 6 ноября последнем раунде двусторонних военно-дипломатических переговоров.

Ранее главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Нараване заявил, что отвод войск в Ладакхе готовится в соответствии с политическими директивами, подготовленными после состоявшейся в сентябре встречи глав МИД и оборонных ведомств Индии и Китая в Москве.

Ситуация на индийско-китайской границе в Восточном Ладакхе обострилась после прошедших в мае и июне текущего года боестолкновений между военнослужащими двух стран.

В результате боев погибло около 20 военнослужащих Индии и не менее 45 китайских военных. После этого стороны конфликта приняли решение нарастить и усилить имеющиеся группировки войск на границе, напоминает rossaprimavera.ru.

В настоящее время численность индийского контингента составляет порядка 50 тысяч человек.

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Страны
Индия
Китай
Россия
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