Войти
ЦАМТО

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск

285
0
0
Фрегат «Адмирал Касатонов»
Фрегат «Адмирал Касатонов».
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 12 ноября. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" совершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск. Межбазовый переход прошел в сложных погодных условиях. Экипаж фрегата проявил слаженность действий и показал высокую военно-морскую выучку.

В Белом море корабль отработает мероприятия боевой подготовки с использованием ракетного оружия. Ранее он выполнил стрельбу по морской цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В октябре фрегат провел стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море, а в конце сентября отработал пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Предстоящие стрельбы фрегата обеспечат силы Беломорской военно-морской базы, вспомогательного флота и авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом "Калибр", одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
БелОМО
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
Военные учения
Калибр КР
СФ
Похожие новости
08.10.2020
Испытания прошли успешно: «Циркон» поразил цель на дальности 450 км
27.07.2020
Питерский ордер. Какие новые боевые корабли участвуют в Главном военно-морском параде
03.04.2020
Фрегат Северного фота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск на модернизацию
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14