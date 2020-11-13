Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск

ЦАМТО, 12 ноября. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" совершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск. Межбазовый переход прошел в сложных погодных условиях. Экипаж фрегата проявил слаженность действий и показал высокую военно-морскую выучку.

В Белом море корабль отработает мероприятия боевой подготовки с использованием ракетного оружия. Ранее он выполнил стрельбу по морской цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В октябре фрегат провел стрельбу противолодочной ракетой в Баренцевом море, а в конце сентября отработал пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.

Предстоящие стрельбы фрегата обеспечат силы Беломорской военно-морской базы, вспомогательного флота и авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом "Калибр", одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием.

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота – самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, сообщает пресс-служба Северного флота.