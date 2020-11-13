Сеул обсуждает с Вашингтоном возможность переговоров с новым исполняющим обязанности главы Пентагона

Гонконг. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи договариваются о возможности переговоров с недавно назначенным исполняющим обязанности главы Минобороны США Кристофером Миллером по нерешенным вопросам альянса двух стран.

"Мы считаем естественным делом пообщаться с новым исполняющим обязанности министра для тесной координации между оборонными ведомствами Южной Кореи и США", - заявил заместитель пресс-секретаря министерства полковник Мун Хон Сик во время очередного брифинга для прессы.

"У двух стран есть общее понимание по этому вопросу, и, насколько мне известно, (соответствующие) дискуссии ведутся", - добавил он.

Ранее министерство обороны Республики Корея заявило, что будет продолжать тесно сотрудничать с США при новой администрации Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что освободил от занимаемой должности министра обороны страны Марка Эспера и назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

Голосование на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.