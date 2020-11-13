Сформирован первый экипаж из туристов для полета на SpaceX к МКС

Первые космические туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon корпорации предпринимателя Илона Маска SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт. Об этом сообщила американская фирма Axiom Space в Twitter-аккаунте.

Интернациональный экипаж будет состоять из трех частных астронавтов и командира, астронавта-исследователя НАСА Майкла Лопеса-Алегриа. «Другими словами, сформирован первый в истории частный экипаж, который отправится на орбиту», — сказано в записи. Первый полет состоится не ранее конца 2021 года.

По данным ТАСС, в марте Axiom Space договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

В июле компания Space Adventures раскрыла, что выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 90-100 минут. Это соответствует одному витку МКС вокруг Земли. Двое туристов отправятся на МКС на корабле «Союз МС». Один из них совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.