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Сформирован первый экипаж из туристов для полета на SpaceX к МКС

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Источник изображения: Фото: Joe Skipper / Reuters

Первые космические туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon корпорации предпринимателя Илона Маска SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт. Об этом сообщила американская фирма Axiom Space в Twitter-аккаунте.

Интернациональный экипаж будет состоять из трех частных астронавтов и командира, астронавта-исследователя НАСА Майкла Лопеса-Алегриа. «Другими словами, сформирован первый в истории частный экипаж, который отправится на орбиту», — сказано в записи. Первый полет состоится не ранее конца 2021 года.

По данным ТАСС, в марте Axiom Space договорилась со SpaceX о доставке трех космических туристов на МКС. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

В июле компания Space Adventures раскрыла, что выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 90-100 минут. Это соответствует одному витку МКС вокруг Земли. Двое туристов отправятся на МКС на корабле «Союз МС». Один из них совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Space Adventures
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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