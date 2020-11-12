Массовые SSD на 100 терабайт не за горами: количество слоев NAND-памяти довели до 176

Объемы, быстродействие и стоимость микросхем памяти давно стали одним из основных лимитирующих факторов развития электроники. Компания Micron объявила, что совершила небольшую революцию в этой области. Она освоила производство флэш-памяти типа NAND, в которой количество слоев увеличили до 176. Это позволит не только повысить емкость накопителей разных типов, но и снизить их стоимость.

Самое любопытное, что это не просто бравурный пресс-релиз: производство микросхем по новой технологии уже началось. В ближайшие месяцы все ключевые поставщики смогут не только заказать их, но и получить. Это уже пятое поколение фирменной технологии флэш-памяти, разработанное американской компанией Micron. Согласно записи в официальном блоге, плотность компоновки ячеек удалось увеличить в десять раз.

Усложнение структуры микросхем памяти произошло с одновременным повышением характеристик. Площадь кристалла уменьшилась почти на треть, задержки чтения и записи снизились на 35 процентов, а за счет большего количества ячеек возросло время наработки на отказ. Благодаря новой шине данных скорость обмена информацией также возросла — с 1,2 миллиона транзакций в секунду до 1,6 миллиона.

Устройство ячеек памяти NAND, построенных по новой технологии Источник изображения: Micron

Все эти красивые цифры означают, что совсем скоро можно ждать удешевления «флешек» и SSD-накопителей. А вслед за ними несколько снизятся цены на потребительскую электронику. Возможно, наконец-то производители перестанут устанавливать в бюджетные смартфоны до смешного маленький объем памяти. Но настоящий бум может произойти в отрасли облачных вычислений и на серверном рынке.

Сегодня самый большой SSD-накопитель имеет объем 100 терабайт, и купить его довольно трудно. Nimbus Exadrive продается только по предварительному заказу и стоит более 40 тысяч долларов. Более демократичные предложения есть и у этого бренда, и у Samsung. Их стоимость колеблется в районе 10 тысяч долларов за 30 терабайт.

Для применения в серверах SSD-накопители должны обладать достаточной выносливостью при больших количествах циклов записи и чтения. Помимо усовершенствования самих технологий производства памяти, этого можно добиться простым увеличением доступного объема памяти. Проще говоря, контроллер накопителя не будет перезаписывать уже использованные ячейки, если есть свободные.

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Пока что на сайте Micron не появилось обновлений в линейке продуктов. Но ближе к концу ноября компания пообещала раскрыть больше подробностей о своей новой технологи. Возможно, к этому времени появятся и обновленные SSD под собственной торговой маркой Crucial. Сейчас большинство накопителей создаются на основе 64-слойной флэш-памяти. Более дорогие изделия могут содержать и 128-слойную. Но на сегодня это предел в коммерчески доступных продуктах.