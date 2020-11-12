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Техкульт

В Британии строят мощную криобатарею, которая будет хранить энергию в виде сжиженного воздуха

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Проект CRYOBattery

В Великобритании набирает обороты новый проект, который обещает стать самой крупной системой хранения энергии в Европе. Это комплекс CRYOBattery от компании Highview Power на 250 МВт⋅ч, который использует криогенные технологии, чтобы превращать воздух в жидкость, способную хранить и отдавать энергию в течение длительного времени.

CRYOBattery планируется построить возле Манчестера. Система будет захватывать атмосферный воздух, сжимать его и охлаждать до сверхнизких температур в -196 °C. В таких условиях воздух становится жидкостью и его можно хранить в теплоизолированных баках низкого давления. Когда требуется получить энергию, жидкость нагревается и быстро превращается в газ. Стремительное расширение газа позволяет вращать турбины и вырабатывать электричество. Технология легко масштабируется, при этом система получается гораздо более долговечной, чем традиционные батареи.

Highview Power

Highview Power уже построила две демонстрационные установки в Великобритании, однако будущий комплекс на 50 МВт/250 МВт⋅ч в Каррингтон Вилледж близ Манчестера станет самым крупным из всех. Проект уже получил грант от правительства в размере £10 миллионов. Помимо самой установки он покрывает строительство по соседству визит-центра для посетителей. Работы уже ведутся, и визит-центр должен открыться в первом квартале 2021 года. Сама CRYOBattery должна выйти на коммерческую эксплуатацию в 2023 году, ее расчетной емкости будет достаточно, чтобы питать энергией 50 000 домов в течение пяти часов.

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Компании
ГАЗ Группа
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