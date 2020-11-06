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ЦАМТО

Современная автотипография поступила на вооружение в мотострелковое соединение на Алтае

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Урал-43203 - базовый автомобиль для АЗК-7
Урал-43203 - базовый автомобиль для АЗК-7.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 ноября. Модернизированная современная автотипография БПК-63МКЛ на базе автомобиля "Урал-43203-01" поступила на вооружение в мотострелковое соединение 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированное в Алтайском крае.

Походный комплекс оперативной печати БПК-63МКЛ предназначен для изготовления в полевых условиях цветной полиграфической продукции разного формата – от А5 до А0. В состав комплекса входит два функциональных участка редакционно-издательский и печатный с рабочими местами для штатного экипажа, а также источники бесперебойного питания.

Кроме того, комплексом предусмотрен прием спутниковых ТВ каналов, трансляция сигнала в кабельную сеть, мачта для развертывания Wi-Fi антенн и другие возможности. Автотипография способна работать при предельных температурах окружающего воздуха от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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