Современная автотипография поступила на вооружение в мотострелковое соединение на Алтае

ЦАМТО, 5 ноября. Модернизированная современная автотипография БПК-63МКЛ на базе автомобиля "Урал-43203-01" поступила на вооружение в мотострелковое соединение 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированное в Алтайском крае.

Походный комплекс оперативной печати БПК-63МКЛ предназначен для изготовления в полевых условиях цветной полиграфической продукции разного формата – от А5 до А0. В состав комплекса входит два функциональных участка редакционно-издательский и печатный с рабочими местами для штатного экипажа, а также источники бесперебойного питания.

Кроме того, комплексом предусмотрен прием спутниковых ТВ каналов, трансляция сигнала в кабельную сеть, мачта для развертывания Wi-Fi антенн и другие возможности. Автотипография способна работать при предельных температурах окружающего воздуха от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.