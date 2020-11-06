NHK (Япония): в Индийском океане начались военно-морские маневры США, Японии, Австралии и Индии, направленные против Китая

Как сообщают японские СМИ, в первой половине ноября в Индийском океане пройдут военно-морские маневры ВМФ США, Японии, Австралии и Индии. Цель – «сдерживание» военно-морской активности Китая в регионе. На деле речь идет о создании нового антикитайского союза в рамках углубляющегося американо-китайского противостояния.

Как сообщает министерство обороны Японии, с 3 ноября в индийской акватории Индии пройдут совместные военно-морские маневры ВМФ США, Японии, Австралии и Индии. Их цель состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании «свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре». Одной из важных целей маневров является «сильное сдерживание» нарастающей военно-морской активности Китая в регионе.

Военно-морские маневры четырех союзных стран получили условное название "Малабар" (иногда название Малабар применяют ко всему юго-западному побережью Индостана, которое называется Малабарский берег - прим. пер.). Они начались 3 ноября в восточной акватории Индии в Бенгальском заливе. От каждой страны в маневрах участвует несколько единиц боевых кораблей (эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей и подводных лодок). Япония представлена современным эскадренным миноносцем "Оонами" водоизмещением 4650 тонн. Всего задействовано около 20 военных судов.

К четырехстороннему формату маневров впервые в этом году присоединилась Австралия.

Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании "свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре". Одной из важных целей маневров является "сильное сдерживание" нарастающей военно-морской активности Китая в регионе.

Как сообщает министерство обороны Индии, маневры разделены на два этапа и пройдут с 3 по 6 и с 11 по 15 ноября. В ходе маневров будут отрабатываться операции по поиску и сопровождению подводных лодок, а также ракетные пуски по различным целям. Учения должны подтвердить высокий уровень военно-политического взаимодействия между странами-участницами.

Следует подчеркнуть высокую эффективность военного сотрудничества сторон. Только что в октябре нынешнего года в ходе совещания министров иностранных дел указанных государств в Токио они подтвердили курс на усиление взаимодействия, имея в виду сдерживание Китая. И вот уже в ноябре проходят совместные маневры.

Следует отметить, что 3 ноября в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян сделал следующее заявление: "Мы хотели бы, чтобы подобная активность вооруженных сил стран региона действительно способствовала бы повышению уровня безопасности, а не наоборот". В заявлении явно содержится намек на недовольство Китая указанными военными учениями.

Комментарии японских читателей

featherwood1010

Пусть таких хороших новостей будет побольше.

shgek

Правильно, Китаю нужно показывать его место! Вот запретил Китай импорт какой-то продукции из Австралии, и она сразу присоединилась к направленным против Китая военно-морским учениям!

xMBiiiXpFUl

Пусть крепнет военный союз США, Японии, Австралии и Индии! Нормальным странам надо сдерживать такие не достойные доверия страны, как Китай и Южная Корея!

99WmvG8IwrDqxOl

Как хорошо! Теперь и на Северную Корею найдется управа! Правильно, нужно усиливать военное сотрудничество здоровых сил в регионе!

1122Kra

"Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании "свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре". Одной из важных целей маневров является "сильное сдерживание" нарастающей военно-морской активности Китая в регионе".

Правильные цели! Так держать!