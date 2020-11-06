Войти
ИноСМИ

NHK (Япония): в Индийском океане начались военно-морские маневры США, Японии, Австралии и Индии, направленные против Китая

172
0
0
Китайский авианосец покидает порт в городе Далянь для морских испытаний
Китайский авианосец покидает порт в городе Далянь для морских испытаний.
Источник изображения: © AP Photo, Li Gang/Xinhua via AP

Как сообщают японские СМИ, в первой половине ноября в Индийском океане пройдут военно-морские маневры ВМФ США, Японии, Австралии и Индии. Цель – «сдерживание» военно-морской активности Китая в регионе. На деле речь идет о создании нового антикитайского союза в рамках углубляющегося американо-китайского противостояния.

Как сообщает министерство обороны Японии, с 3 ноября в индийской акватории Индии пройдут совместные военно-морские маневры ВМФ США, Японии, Австралии и Индии. Их цель состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании «свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре». Одной из важных целей маневров является «сильное сдерживание» нарастающей военно-морской активности Китая в регионе.

Военно-морские маневры четырех союзных стран получили условное название "Малабар" (иногда название Малабар применяют ко всему юго-западному побережью Индостана, которое называется Малабарский берег - прим. пер.). Они начались 3 ноября в восточной акватории Индии в Бенгальском заливе. От каждой страны в маневрах участвует несколько единиц боевых кораблей (эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей и подводных лодок). Япония представлена современным эскадренным миноносцем "Оонами" водоизмещением 4650 тонн. Всего задействовано около 20 военных судов.

К четырехстороннему формату маневров впервые в этом году присоединилась Австралия.

Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании "свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре". Одной из важных целей маневров является "сильное сдерживание" нарастающей военно-морской активности Китая в регионе.

Как сообщает министерство обороны Индии, маневры разделены на два этапа и пройдут с 3 по 6 и с 11 по 15 ноября. В ходе маневров будут отрабатываться операции по поиску и сопровождению подводных лодок, а также ракетные пуски по различным целям. Учения должны подтвердить высокий уровень военно-политического взаимодействия между странами-участницами.

Следует подчеркнуть высокую эффективность военного сотрудничества сторон. Только что в октябре нынешнего года в ходе совещания министров иностранных дел указанных государств в Токио они подтвердили курс на усиление взаимодействия, имея в виду сдерживание Китая. И вот уже в ноябре проходят совместные маневры.

Следует отметить, что 3 ноября в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян сделал следующее заявление: "Мы хотели бы, чтобы подобная активность вооруженных сил стран региона действительно способствовала бы повышению уровня безопасности, а не наоборот". В заявлении явно содержится намек на недовольство Китая указанными военными учениями.

Комментарии японских читателей

featherwood1010

Пусть таких хороших новостей будет побольше.

shgek

Правильно, Китаю нужно показывать его место! Вот запретил Китай импорт какой-то продукции из Австралии, и она сразу присоединилась к направленным против Китая военно-морским учениям!

xMBiiiXpFUl

Пусть крепнет военный союз США, Японии, Австралии и Индии! Нормальным странам надо сдерживать такие не достойные доверия страны, как Китай и Южная Корея!

99WmvG8IwrDqxOl

Как хорошо! Теперь и на Северную Корею найдется управа! Правильно, нужно усиливать военное сотрудничество здоровых сил в регионе!

1122Kra

"Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании "свободной и открытой зоны на Индо-Тихоокеанском театре". Одной из важных целей маневров является "сильное сдерживание" нарастающей военно-морской активности Китая в регионе".

Правильные цели! Так держать!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
24.02.2014
Азиатско-тихоокеанская стратегическая панорама быстро меняется
11.12.2013
Опасное соседство
18.09.2012
Китай: одиночество без изоляции
11.03.2011
К многополярному миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)