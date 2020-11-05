Введен в строй ледокол «Виктор Черномырдин»

3 ноября 2020 года в день памяти бывшего премьер-министра Российской Федерации Виктора Черномырдина состоялась церемония подъема флага на самом мощном в мире дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25). Церемония прошла в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге и в ней принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сдача ледокола "Виктор Черномырдин" была произведена с опозданием на пять лет по отношению к контрактным срокам. Сообщается, что ледокол до прохождения полноценных ледовых испытаний весной 2021 года будет работать на Балтике.

Линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В церемонии также приняли участие председатель Совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Георгий Полтавченко, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Владимир Путин на церемонии заявил: "Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за труд всем, кто принимал участие в его создании. Благодаря вам ледокольный флот нашей страны получил мощное судно высокого ледового класса. Эти характеристики позволяют задействовать его в решении широкого круга вопросов, и прежде всего - в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути".

"Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России - великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов".

"Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они безусловно справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами".

Со стороны bmpd напомним, что ледокол "Виктор Черномырдин" был построен для ФГУП "Росморпорт" по государственному контракту № 77-ГК/11, подписанному с ОСК 2 декабря 2011 года в присутствии тогдашнего премьер-министра России В. В. Путина. Контрактная стоимость была определена в 7,95 млрд рублей, а контрактный срок сдачи ледокола был обозначен 2 октября 2015 года. Фактическая постройка ледокола (строительный номер 05620) была начата в начале 2012 года, а официальная церемония закладки была произведена на стапеле "В" ООО "Балтийский завод - Судостроение" (БЗС) 10 октября 2012 года, наименование было присвоено позднее. Технический проект 22600 (ЛК-25) был разработан ООО "ПКБ "Петробалт", а проектная документация судна в постройке - изначально ЗАО ЦКБ "ОСК-Айсберг".

Однако в конце 2013 года постройка ледокола была приостановлена БЗС ввиду выявившихся грубейших ошибок при разработке проектной документации судна, вследствие чего проектный перевес по нагрузке масс ледокола составил около 2500 тонн (!!).

Как сообщалось в докладе о финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Росморпорт" за 2014 год, в сложившейся ситуации, в январе - марте 2014 года был проведен ряд совещаний под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.Л. Рахманова и приняты следующие меры:

- БЗС проведены несколько научно-технических советов, на которых выявлены недостатки ПДСП и несоответствие характеристик ЛК-25 заданным ТП, самостоятельное назначение ЦКБ "Айсберг" осадки ЛК-25 в разрабатываемой ПДСП (в одних документах представленных в РМРС максимальная осада составила 10,2 м, в других - 10,5 м), а также факт отсутствия согласования Застройщиком и Государственным Заказчиком вносимых в основные размерения и характеристики ледокола изменений;

- БЗС создана экспертная рабочая группа с привлечением Крыловского ГНЦ и ряда ведущих проектных бюро для анализа состояния разработанной ПДСП, сравнительного анализа этой ПДСП с ТП, ранее разработанным КБ "Петробалт", выработки принципиальных решений по дальнейшему проектированию и строительству судна, с учетом уже изготовленных конструкций и закупленного оборудования.

По результатам работы экспертной рабочей группы подготовлено заключение, в котором отражено:

- суммарный перевес судовых конструкций в результате незначительных ошибок ПКБ "Петробалт" в ТП, с учетом возможности реализации решений по их исправлению на этапе разработки ПДСП и строительства ЛК-25, мог составить около 470 тонн;

- в разработанной ЦКБ "Айсберг" ПДСП перевес ЛК-25 проекта 22600 достиг 2500 тонн;

- основная причина неустранимости, в полном объеме, полученного перевеса - при разработке ПДСП ЦКБ "Айсберг" изменена концепция конструкции корпуса судна относительно технических решений, принятых в ТП;

- учитывая уже изготовленные на БЗС корпусные конструкции, вернуться к конструкции корпуса в концепции ТП в полном объёме не представляется возможным. Компенсация конструктивного увеличения весовых нагрузок и обеспечение максимальной осадки 9,7 метра, при заданной в ТП - 9,5 метра, возможны при реализации дополнительных проектных решений и переработки на их основе всей ПДСП, которые приведут к снижению веса судна порожнем и обеспечению заданных характеристик судна;

- реализация рекомендаций экспертной рабочей группы позволяет в максимальной степени использовать уже изготовленные конструкции корпуса судна, продолжить его строительство и достичь основные заданные государственным контрактом функциональные и технические характеристики ЛК-25.

В сложившейся ситуации БЗС был разорван контракт с ЦКБ "Айсберг" на разработку ПДСП и заключен новый контракт с КБ "Вымпел" (разработчик ПДСП ледокола мощностью около 16 МВт проекта 21900М), а также разработана дорожная карта для обеспечения достижения, в максимально возможной степени, требуемых по Госконтракту основных функциональных и технических характеристик ЛК-25, выработки решений по минимизации возможного перевеса судна и обеспечения достижения максимальной осадки ледокола - 9,65 - 9,7 метра.

Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" по переработанному проекту было возобновлено на БСЗ только во второй половине 2016 года, ледокол был спущен на воду 30 декабря 2016 года. При спуске на воду заявлялось, что новым планируемым сроком сдачи ледокола считается четвертый квартал 2018 года.

В начале 2017 года Правительство России выделило БСЗ через ОСК 700 млн рублей докапитализации для покрытия дополнительных затрат, связанных со строительством ледокола ЛК-25. В то же время на лето 2017 года общая стоимость постройки ледокола "Виктор Черномырдин" оценивалась не менее чем в 11 млрд руб.

1 сентября 2017 года строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" был переведен для достройки на плаву с Балтийсккого завода на противоположный берег Невы на АО "Адмиралтейские верфи". Это мотивировалось большой загрузкой БЗС, ведущего также строительство трех линейных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), и недозагруженностью Адмиралтейских верфей по надводному судостроению. При этом новым сроком сдачи ледокола было обозначено 25 июля 2019 года.

В ноябре 2018 года на "Викторе Черномырдине" в достройке на Адмиралтейских верфях произошел взрыв горючих паров, в результате последовавшего пожара выгорела часть электропроводки и пострадала система управления котлами. Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России оценило ущерб от пожара в 430 млн руб. Пожар, по официальным данным, задержал строительство еще на четыре месяца.

В начале июля 2019 года на встрече руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова и президента ОСК Алексея Рахманова была достигнута договоренность, что ледокол "Виктор Черномырдин" будет передан ФГУП "Росморпорт" в декабре 2019 года. При этом общая стоимость постройки ледокола оценивалась уже в 12 млрд рублей.

Реально ледокол вышел на заводские ходовые испытания только 5 октября 2019 года, однако и после этого сроки сдачи судна неоднократно переносились, в том числе ввиду финансовых разногласий между сторонами участвующими в строительстве и заказчиком в лице ФГУП "Росморпорт". В апреле 2020 года было достигнуто соглашение о выделении Министерством транспорта России и Министерством промышленности и торговли России каждым по 1 млрд рублей на оплату стоимости строительства, и о выделении еще 1,5 млрд рублей со стороны ОСК. Ледокол также получил повреждения гребных винтов вследствие касания грунта во время прохождения заводских ходовых испытаний в Финском заливе. В итоге приемный акт на ледокол был подписан только 30 октября 2020 года.

Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина - 147 м, ширина - 29 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Он имеет ледовый класс Icebreaker8, что позволяет непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м.

Церемония подъема флага на линейном дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина. Санкт-Петербург, 03.11.2020 (с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

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