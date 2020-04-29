ОСК доплатит за ледокол «Виктор Черномырдин»

Газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "На "Виктора Черномырдина" скинутся всем миром. Недостачу средств покроют министерства и ОСК" сообщает, что эпопея со строительством и сдачей самого мощного в мире дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин", возможно, приблизилась к финалу. Решен вопрос как со сдвижением сроков с 2018 года на 2020-й, так и с увеличением цены контракта, на чем неоднократно настаивала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). По предложению Минпромторга и Минтранса, которое принял профильный вице-премьер Юрий Борисов, они выделят на ледокол по 1 млрд руб., еще 1,5 млрд руб. даст сама ОСК. Источники "Ъ" полагают, что в лучшем случае ледокол будет сдан к сентябрю.

Линейный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК-25) у набережной АО "Адмиратейские верфи". Санкт-Петербург, 28.03.2020 (с) Curious / forums.airbase.ru

Как стало известно "Ъ", Минтранс и Минпромторг пришли к консенсусу по вопросу увеличения стоимости строительства самого мощного в мире дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" 25 МВт, который строится на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) с 2011 года. Главы министерств Евгений Дитрих и Денис Мантуров предложили профильному вице-премьеру Юрию Борисову, как обойтись без дополнительных бюджетных средств, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о том, что оба министерства выделят по 1 млрд руб., еще около 1,5 млрд руб. даст ОСК.

Источник "Ъ", близкий к правительству, напоминает, что причинами увеличения стоимости контракта стали курсовая разница, а также неоднократно вносимые изменения в проект. Поскольку это головное судно, это простительно, добавляет он.

Об удорожании строительства ледокола как минимум до 11 млрд руб. "Ъ" сообщал еще в 2017 году. На увеличении цены контракта, исходно составлявшей 8 млрд руб., активно настаивала ОСК, основной же заказчик "Росморпорт" не был согласен с требованиями. Президент ОСК Алексей Рахманов неоднократно заявлял о намерении идти в суд.

В аппарате Юрия Борисова "Ъ" сообщили, что с предложениями министерств согласились, а "по вопросам, требующим решения правительства РФ, попросили внести предложения в установленном порядке". В Минтрансе сказали, что с Минпромторгом и ОСК достигнуты договоренности об условиях передачи ледокола заказчику, не уточняя подробности соглашения. В Минпромторге на запрос "Ъ" традиционно не ответили. В ОСК подтвердили предложенную схему. В корпорации надеются пройти необходимые процедуры как можно быстрее, чтобы дальше не росли убытки по проекту.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что теперь должно выйти распоряжение правительства об увеличении сроков и финансирования, потом необходимо изыскать деньги, подписать допсоглашение, и после этого ледокол будет сдан.

По его оценкам, в лучшем случае это будет сделано к сентябрю. Другие собеседники "Ъ" затрудняются даже прогнозировать сроки сдачи ледокола, которые неоднократно переносились. При этом источники "Ъ" уверяют, что судно без нареканий прошло все испытания и полностью готово к эксплуатации.

По данным "Ъ", предыдущий проект распоряжения правительства не был согласован потому, что Минфин потребовал внести изменения в госпрограмму развития транспортной системы, где сроком сдачи был указан 2018 год (см. "Ъ" от 25 декабря 2019 года). Источники "Ъ" утверждают, что Минтранс внес соответствующие правки 30 марта. Без выхода распоряжения правительства "Росморпорт" мог выставить штрафные санкции и пени за просрочку, которые на конец 2019 года, по данным "Ъ", достигали 2 млрд руб.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что поддержка Минтранса и Минпромторга объясняется взвешенной позицией ОСК, которая предложила частично профинансировать обоснованные дополнительные расходы по сравнению с контрактом. Для головного судна с учетом длительности строительства, перепроектирования и изменений курсов валют перерасход средств является некритическим, а готовность ОСК выделить собственные средства упростила министерствам изыскание резервов, заключает эксперт.