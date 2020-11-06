Россия ввела в строй крупнейший дизель-электрический ледокол

В Санкт-Петербурге ввели в строй судно проекта 22600 «Виктор Черномырдин»: это крупнейший в мире дизель-электрический ледокол.

Ледокольный флот России пополнился новым судном — ледоколом «Виктор Черномырдин». В церемонии поднятия флага участвовал президент Владимир Путин.

Судно построили «Адмиралтейские верфи» в рамках заказа ФГУП «Росморпорт». Контракт на строительство выдали в 2011-м, соответствующие работы начали в 2012 году. Согласно более ранним планам, спустить ледокол на воду хотели еще в 2014-м, однако постройка судна затянулась. В итоге его спустили на воду только в 2016 году.

Два года назад на борту ледокола вспыхнул пожар, в результате повреждения получили третья и четвертая палубы. После устранения последствий аварии начали повторные швартовые испытания, а в 2019-м приступили к ходовым тестам судна. Акт приема-передачи ледокола провели в сентябре 2020-го.

Стоимость судна постоянно росла. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, начальная цена строительства ледокола увеличилась с восьми миллиардов рублей более чем до 10 миллиардов.

«Виктор Черномырдин» Источник изображения: wikipedia

«Виктора Черномырдина» построили для освоения и изучения Арктики, а также перевозки и снабжения научных экспедиций в Антарктику. Конструкция позволяет ледоколу преодолевать двухметровый лед. Он может осуществлять буксировку других судов, участвовать в аварийно-спасательных и подводных работах, играть роль пожарного судна, а также ликвидировать разливы нефти.

Новый ледокол имеет длину 142 метра и ширину 29 метров. Его водоизмещение составляет 22 258 тонн. Мощность ледокола — 25 МВт, скорость равна 17 узлам. Автономность плавания — 60 суток. В состав экипажа входят 38 человек.

Напомним, недавно на немецком судостроительном заводе Pella Sietas, который принадлежит российской «Пелле», осуществили закладку дизель-электрического ледокола проекта 21900М2.

Ледокол проекта 21900М2 Источник изображения: Росморпорт

А до этого Россия официально ввела в строй «Арктику» — самый мощный атомный ледокол в мире. Всего планируют построить пять таких судов.

Ледокол «Арктика» прибывает в порт Мурманска Источник изображения: РИА Новости

В будущем мощнейшим в мире атомным ледоколом станет судно проекта 10510 «Лидер». Его заложили 6 июля на предприятии «Звезда». Предполагается, что мощность ледокола составит 120 МВт.

Судно имеет водоизмещение (полное) 71 380 тонн. Длина ледокола составляет 209 метров, ширина — 47,7 метра. Скорость хода «Лидера» — 24 узла. В состав экипажа входят 127 человек. В строй, согласно ранее озвученным планам, ледокол хотят ввести в 2027 году.