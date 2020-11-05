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Naked Science

Источник сообщил о завершении госиспытаний нового российского комплекса для уничтожения подлодок

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«Адмирал Касатонов»
«Адмирал Касатонов».
Источник изображения: bmpd

По данным источника в военно-промышленном комплексе, Россия завершила государственные испытания противолодочного комплекса «Ответ». Им могут вооружить большую часть крупных надводных кораблей флота.

О завершении госиспытаний корабельного комплекса «Ответ» со ссылкой на источник в ВПК сообщил ТАСС. Испытания проводили с 2019 года на борту новейшего фрегата «Адмирал Касатонов». Это первый серийный фрегат проекта 22350. Его ввели в строй в 2020-м.

Сейчас подготавливают техническую документацию. Принять комплекс на вооружение хотят в конце этого года или в начале следующего. Источник сообщил, что «Ответ» получит большая часть надводных кораблей российского ВМФ. Среди них — атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

По имеющимся данным, в основе «Ответа» — противолодочная управляемая ракета, головная часть которой оснащена малогабаритной самонаводящейся противолодочной торпедой. После того как ракета оказывается в районе цели, она сбрасывает в воду торпеду на парашюте. Максимальная дальность стрельбы ракетой в версии для надводных кораблей — 40 километров.

ПЛРК «Ответ»

Источник изображения: wikipedia

Для запуска используется универсальная пусковая установка 3С-14, которая позволяет осуществлять пуски крылатых ракет «Калибр», противокорабельных «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов». Такие пусковые установки получили фрегат проекта 22350, фрегат проекта 11356, корвет проекта 20385, ракетный корабль проекта 11661, малый ракетный корабль проекта 21631 и малый ракетный корабль проекта 22800.

Фрегат проекта 11356

Источник изображения: wikipedia

Напомним, недавно Россия провела новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую рассматривают в качестве замены для советской противокорабельной ракеты П-700 «Гранит». В перспективе новым комплексом могут оснастить многие надводные корабли и подводные лодки Военно-морского флота.

По данным из открытых источников, ракета сможет поражать цели на дальности от 400 и более чем до 1000 километров, а скорость ее полета будет достигать М=8. Масса боевой части может составлять примерно 400 килограммов.

Таким образом, попадания одной ракеты может оказаться достаточно для вывода из строя крупного надводного корабля. При этом гиперзвуковая скорость полета сделает перехват ракеты крайне затруднительным.

Сроки принятия «Циркона» на вооружение доподлинно не известны: по данным одного из источников, ВМФ может получить оружие в 2022 году. Сообщалось также, что в следующем году должны провести новые испытания комплекса.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Гранит
УКСК
Циркон-С 3М22
Проекты
1135 Буревестник
11661 Гепард
2020-й год
20385
21631 Буян-М
22350
22800 МРК
ГЗЛА
Калибр КР
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