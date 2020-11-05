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ТАСС

Источник: в России завершились госиспытания противолодочного ракетного комплекса "Ответ"

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Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море
Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Его могут принять на вооружение Военно-морского флота в декабре 2020 - январе 2021 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" прошел государственные испытания, его планируется принять на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) РФ в декабре 2020 - январе 2021 года. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса "Ответ" успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов", - рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что сейчас "ведется подготовка технической документации и в декабре 2020 - январе 2021 года "Ответ" будет принят на вооружение". "Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что "Ответом" будет оснащена большая часть надводных кораблей флота, включая ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Комплекс "Ответ"

Как сообщал в сентябре прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, комплекс "Ответ" на тот момент уже проходил госиспытания, компания - разработчик комплекса - Концерн "МПО "Гидпроприбор" - вела его опытно-серийное производство.

По данным открытых источников, "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон"). В головной части ракеты "Ответа" находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей - 40 км.

28 октября пресс-служба Северного флота сообщила, что фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы противолодочной ракетой в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. За движением в воде отделившейся от ракеты торпеды наблюдала одна из атомных подлодок. Отмечалось, что стрельба была проведена в рамках квалификационных серийных испытаний изделия и признана успешной. В пресс-службе не уточняли, о ракете какого комплекса идет речь.

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Страны
Россия
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Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
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