Алиев: Баку не согласен на предлагаемый Ереваном компромисс по Карабаху, Армения должна вывести войска из оставшихся трех районов

Баку. 4 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан ждет от Армении заявления о готовности вывода армянских войск из трех районов, четыре района азербайджанская армия уже взяла пол контроль, заявил, говоря о ситуации в Карабахе, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я думаю, что чем раньше закончится война, тем лучше. Мы сделали такое предложение, и оно было очень конструктивным. Более месяца я многократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательства по выводу войск с оставшихся оккупированных территорий, мы готовы остановиться сегодня. Он такого обязательства на себя еще не взял", - сказал Алиев в интервью итальянской газете La Republica.

Президент Азербайджана добавил, что азербайджанская армия "в одностороннем порядке освободила четыре района".

Алиев также сказал, что компромисс по Карабаху, предлагаемый руководством Армении, для Баку неприемлем. "Когда его (Пашиняна - ИФ) спрашивают о компромиссах, он всегда говорит о самоопределении. Однако, самоопределение - это не тот компромисс, на который они должны пойти. Их компромиссом должен стать вывод войск со всех оккупированных территорий в соответствии с выполнением резолюций и основных принципов Совбеза ООН", - сказал Алиев.

"Базовые принципы гласят, что сначала Армения должна вернуть пять районов, затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян - ИФ) должен сказать, что выведет свои войска с оккупированных территорий Агдамского, Кельбеджарского и Лачинского районов. Однако, он не заявляет об этом и это показывает, что он не хочет прекращения войны", - заявил президент.

Алиев также заявил, что к настоящему времени в Азербайджане в результате боевых действий на карабахском направлении был убит 91 мирный житель и более 400 получили ранения.