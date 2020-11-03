Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова

Новый АК-12 показали на видео. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале проекта «Калашников Media».

Представленный в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» автомат отличается улучшенной эргономикой и стрелковыми характеристиками. Оружие имеет общую длину 880-940 миллиметров, длина ствола составляет 415 миллиметров. АК-12 разработан под патрон 5,45х39 миллиметров, емкость магазина составляет 30 патронов. Автомат имеет массу 3,5 килограмма.

Представители концерна «Калашников» уточнили, что в результате доработок автомат стал более удобным в плане использования и технического обслуживания. Обновленный АК-12 прошел войсковую эксплуатацию в частях и подразделениях Министерства обороны России.

В ноябре 2019 года главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев перечислил главные преимущества АК-12. В частности, Уржумцев отметил, что у оружия повысилась точность и кучность стрельбы. «Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута», — уточнил специалист.