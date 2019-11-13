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Названо главное преимущество АК-12 перед АК-74

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев рассказал о главных преимуществах АК-12. Об этом сообщает РИА Новости.

Уржумцев рассказал, что перед автоматом ставилась задача повысить точность и кучность стрельбы: "Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута".

В свою очередь главной целью создания "двухсотой серии" автоматов — АК-12 и АК-15 — было снижение веса. Так, АК-74М после обвеса становился тяжелее на 800 граммов, поэтому требовалось создать систему, где дополнительные элементы устанавливались без переходников, а сразу были встроены в конструкцию.

Также Уржумцев заявил, что серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая придет на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), начнется через два года. По словам конструктора, главным заказчиком новой винтовки является Министерство обороны.

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Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
СВД
Система поражения "Ратник"
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