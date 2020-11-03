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Интерфакс-АВН

Российский боевой корабль проведет учения в Норвежском и Баренцевом морях

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль "Североморск" и морской танкер "Сергей Осипов" вышли из залива Мори-Ферт Северного моря (недалеко от побережья Британии) и взяли курс на Баренцево море, сообщил Северный флот РФ в понедельник.

"Отряд завершил выполнение поставленных задач в Северной Атлантике и приступил к переходу в основной пункт базирования", - говорится в сообщении флота.

Военные сообщили, что в Норвежском и Баренцевом морях "Североморск" проведёт учения по поиску подводных лодок условного противника и отработает учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне.

В заливе Мори-Ферт североморцы провели учение по противодиверсионной обороне и пополнили запасы топлива и пресной воды от танкера. Также Северный флот сообщал, что в нейтральных водах залива Мори-Ферт российские корабли переждали штормовую погоду в Северной Атлантике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
Военные учения
пр. 1155
СФ
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