Российский боевой корабль проведет учения в Норвежском и Баренцевом морях

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Большой противолодочный корабль "Североморск" и морской танкер "Сергей Осипов" вышли из залива Мори-Ферт Северного моря (недалеко от побережья Британии) и взяли курс на Баренцево море, сообщил Северный флот РФ в понедельник.

"Отряд завершил выполнение поставленных задач в Северной Атлантике и приступил к переходу в основной пункт базирования", - говорится в сообщении флота.

Военные сообщили, что в Норвежском и Баренцевом морях "Североморск" проведёт учения по поиску подводных лодок условного противника и отработает учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне.

В заливе Мори-Ферт североморцы провели учение по противодиверсионной обороне и пополнили запасы топлива и пресной воды от танкера. Также Северный флот сообщал, что в нейтральных водах залива Мори-Ферт российские корабли переждали штормовую погоду в Северной Атлантике.