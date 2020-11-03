Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29

Отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер оценил боевые качества МиГ-29. Об этом сообщает The National Interest.

В 2001 году Рэйзер принимал участие в испытаниях советских истребителей в Польше. Он и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, которые летали на МиГ-29, после вступления республики в НАТО. Рэйзеру удалось довелось пилотировать советский истребитель в ходе одного из учебных полетов.

По словам пилота, самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, однако, «казалось, для этого требовалось очень много топлива». Также он отметил, что МиГ-29 не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности.

В феврале в The National Interest написали, что, хотя МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».