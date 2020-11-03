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Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29

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Источник изображения: Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер оценил боевые качества МиГ-29. Об этом сообщает The National Interest.

В 2001 году Рэйзер принимал участие в испытаниях советских истребителей в Польше. Он и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, которые летали на МиГ-29, после вступления республики в НАТО. Рэйзеру удалось довелось пилотировать советский истребитель в ходе одного из учебных полетов.

По словам пилота, самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, однако, «казалось, для этого требовалось очень много топлива». Также он отметил, что МиГ-29 не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности.

В феврале в The National Interest написали, что, хотя МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

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Страны
Польша
США
Продукция
МиГ-29
Проекты
NATO
Военные учения
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