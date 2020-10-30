В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400

Секреты российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» могут быть раскрыты, вероятно, тем же способом, как и тайны ее далекого предшественника, советской ЗРС С-75 «Двина», пишет Popular Mechanics.

Американское издание рассказывает об операции, проведенной при участии ЦРУ 13 февраля 1966 года во Вьетнаме, когда военные США использовали беспилотник, имитирующий самолет-разведчик U-2. Беспилотник 147E был сбит ракетой системы С-75 «Двина» (SA-2 Guideline по классификации НАТО), однако перед этим американцы успели собрать данные о советской ЗРС, которые были успешно использованы для разработки системы AN/APR-26, позволяющей пилоту своевременно изменить курс после попадания самолета в зону действия вражеской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«В 1965 году, за год до успешной миссии ЦРУ, SA-2 уничтожали один самолет на каждые четыре выпущенных ракеты. К 1967 году [для этого же] требовалось около 50 ракет», — отмечает издание. Тогда же данный результат в Пентагоне назвали «самым значительным вкладом в электронную разведку за последние 20 лет».

«В прошлом году иранская ракета сбила RQ-4 Global Hawk. Поиграли ли иранцы военными мускулами или США собрали ценные ракетные данные?» — задается вопросом журнал, вспоминая инцидент, произошедший 20 июня 2019 года в районе Ормузского пролива.

В июле глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что республика готова устранить обеспокоенность США, возникшую в связи с опасениями утечек характеристик американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, которые могут произойти из-за С-400 «Триумф» российского производства.

В том же месяце бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан допустил, что целями испытаний Турцией С-400 «Триумф» является поиск слабых мест данной системы. При этом специалист заверил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

В июне 2019 года издание The Drive заметило, что сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk может пригодиться России и Китаю.