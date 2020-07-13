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В России заявили о поиске Турцией «слабых мест» С-400

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Зенитные ракетные системы С-400
Зенитные ракетные системы С-400.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан рассказал РИА Новости о целях испытаний Турцией зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» российского производства.

«Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы», — заявил военный.

Лузан добавил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

Таким образом генерал-лейтенант прокомментировал июльское сообщение Fighter Jets World, в котором говорилось о проводимых Турцией испытаний С-400 «Триумф» против самолетов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II американского производства.

В ноябре 2019 года на YouTube появился ролик испытаний Турцией в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon приобретенных у России комплексов С-400 «Триумф».

В июле того же года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в библиотеке целей российских ЗРС американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как «стандартная цель».

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-4
С-400 Триумф
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