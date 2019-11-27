Войти
Lenta.ru

Турция испытала F-16 против С-400

591
0
0

İhlas Haber Ajansı / YouTube

Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". Соответствующее видео доступно на YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы начались 25 ноября и завершатся 26 ноября. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК контролируют воздушное пространство.

В июле военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что в библиотеке целей российских ЗРС и американский истребитель F-16 Fighting Falcon различных модификаций числится как "стандартная цель".

В июне в инфографике РИА Новости, посвященной целям ЗРК С-400 "Триумф", были указаны такие американские самолеты тактической авиации, как F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-15
F-16
F-22
С-400 Триумф
Похожие новости
16.11.2017
ВВС США готовят свой F-35 к подавлению российской и китайской ПВО
12.07.2017
Кто победит в смертельной схватке: американский F-35 или лучшие российские и китайские средства ПВО? (The National Interest, США)
16.03.2017
США ведут кампанию по дискредитации российских дальнобойных систем ПВО-ПРО
06.10.2016
США должны проявить сдержанность, прежде чем начинать новую войну в Сирии (The National Interest, США)
08.02.2016
Турция рискует лишиться всей своей боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:29
  • 2
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут