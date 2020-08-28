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В США оценили беспилотную «Армату»

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Источник изображения: Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Американские военные эксперты отметили преимущества будущего беспилотного танка «Армата». Об этом сообщается в колонке публициста Питера Сучиу (Peter Suciu) для журнала The National Interest.

Сучиу заявил, что в последнее время из России приходят новости о том, что в разработке находится беспилотный вариант танка Т-14 на гусеничной платформе «Армата». Эксперт сослался на сообщение «Уралвагонзавода» о том, что Т-14 уже прошел испытания в беспилотном режиме. Автор заметил, что слухи о создании беспилотной «Арматы» ходили и раньше и отметил новаторские характеристики боевой машины — автономную башню с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М и автоматизированным обслуживанием.

Сучиу отметил, что в таком танке экипаж располагается в бронированной капсуле в боевом отделении, которая защищает людей от хранилища с боеприпасами. Эксперт оценил тот факт, что Т-14 имеет массу 48 тонн, но способен развивать скорость до 90 километров в час, что делает его более мобильным, чем сконструированный в США M1 «Абрамс».

В публикации также говорится, что создатели «Арматы» решают проблему так называемой «ситуационной осведомленности», когда экипаж может не иметь достаточной информации для управления машиной и ведения боя. Т-14 оснащен широкоугольными камерами с круговым обзором на 360 градусов и прицелом наводчика имеет перископ прямого обзора с лазерным целеуказателем. Камеры танка можно масштабировать, а возможности инфракрасного обзора доступны в любое время суток и при любых погодных условиях.

Питер Сучиу предположил, что разработка беспилотного оружия может быть вызвана либо кадровым дефицитом в российской армии, либо желанием властей уберечь своих солдат в будущих военных конфликтах. Также эксперт подчеркнул, что создание автономной «Арматы» может привлечь иностранных заказчиков.

Ранее специалисты Минобороны России создали концепцию танка будущего, который после 2040 года должен будет заменить «Армату». Отличительными особенностями боевой машины будут двухзвенная конструкция, решающая проблему роста массы, боевой модуль с электротермохимической пушкой, наличие разведовательных дронов и газотурбинной установки на три тысячи лошадиных сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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