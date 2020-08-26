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В России создадут танк будущего на смену «Армате»

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Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Минобороны России создали концепцию танка будущего, который после 2040 года должен прийти на смену «Армате». Проектом занялись специалисты Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники. Об этом сообщает ТАСС.

Характерной особенностью танка станет двухзвенная конструкция, которая позволит уменьшить давление на грунт и решить проблему роста массы. Впереди будет находиться отделение, рассчитанное на трех членов экипажа. Танк также имеет боевой модуль — башню, вооруженную электротермохимической пушкой. Кроме того, машину оснастят системой вертикального пуска самонаводящихся ракет с дальностью 12 километров, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов.

Во втором звене танка разместят разведывательные дроны, а также газотурбинную установку на три тысячи лошадиных сил.

23 августа сообщалось, что российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» могут принять на вооружение в конце 2020-го — начале 2021 года.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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