В России создадут танк будущего на смену «Армате»

В Минобороны России создали концепцию танка будущего, который после 2040 года должен прийти на смену «Армате». Проектом занялись специалисты Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники. Об этом сообщает ТАСС.

Характерной особенностью танка станет двухзвенная конструкция, которая позволит уменьшить давление на грунт и решить проблему роста массы. Впереди будет находиться отделение, рассчитанное на трех членов экипажа. Танк также имеет боевой модуль — башню, вооруженную электротермохимической пушкой. Кроме того, машину оснастят системой вертикального пуска самонаводящихся ракет с дальностью 12 километров, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов.

Во втором звене танка разместят разведывательные дроны, а также газотурбинную установку на три тысячи лошадиных сил.

23 августа сообщалось, что российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» могут принять на вооружение в конце 2020-го — начале 2021 года.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны России и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).