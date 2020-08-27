Войти
ТАСС

Первыми в армии от коронавируса привьют моряков на кораблях дальней морской зоны

336
0
0
Российские моряки
Российские моряки.
Источник изображения: РИА Новости

В числе первых вакцинируют также тех, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военные, несущие службу на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), первыми в российской армии будут вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что военнослужащие будут в обязательном порядке вакцинированы против коронавируса. "Мы определили круг тех, кого надо прививать, потому что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж? А они уходят не на один день, как вы понимаете, это серьезно", - сказал министр.

Шойгу добавил, что первыми вакцинируют также тех, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство. "Ракетные войска стратегического назначения. Мы не можем допустить, чтобы эти ребята были подвергнуты тому, что ослабить хоть на йоту нашу обороноспособность", - подчеркнул глава ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
14.02.2020
Минобороны потратит почти 780 млн рублей на систему водоснабжения для храма в парке "Патриот"
10.04.2019
Более 13 тысяч человек и до 160 единиц вооружения и техники примут участие в параде Победы
22.08.2018
Шойгу осмотрел Су-57, комплекс "Кинжал" и другую авиатехнику перед открытием "Армии-2018"
30.03.2015
Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве
05.02.2014
Россия ждёт «Ангару»
04.02.2014
Россия начала поставлять современные вооружения Киргизии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку