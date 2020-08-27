Тихоокеанский флот проводит маневры у побережья Чукотки недалеко от морской границы с США

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота России в ходе учений у побережья Чукотки провели артиллерийские стрельбы по надводной цели, сообщил ТОФ в среду.

"В рамках активной части тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне, корабли ТОФ провели в Анадырском заливе артиллерийские стрельбы по надводной цели", - говорится в сообщении пресс-службы флота, которое поступило в "Интерфакс"

Военные сообщили, что надводную цель огнем из 100-мм артиллерийских орудий поразили корабли тактической группы в составе корветов "Громкий" и "Совершенный". "Буксируемую мишень артиллерией атаковал малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", - отмечается в сообщении.

По данным ТОФ, накануне огонь по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный боевой корабль условного противника, у побережья Чукотки вели артиллерийские расчёты большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что в ходе учения два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку в аэропорт "Анадырь". 14 августа военные сообщили, что Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область.