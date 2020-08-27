Войти
Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот проводит маневры у побережья Чукотки недалеко от морской границы с США

295
0
0
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока
Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивостока.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Корабли Тихоокеанского флота России в ходе учений у побережья Чукотки провели артиллерийские стрельбы по надводной цели, сообщил ТОФ в среду.

"В рамках активной части тактических учений Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне, корабли ТОФ провели в Анадырском заливе артиллерийские стрельбы по надводной цели", - говорится в сообщении пресс-службы флота, которое поступило в "Интерфакс"

Военные сообщили, что надводную цель огнем из 100-мм артиллерийских орудий поразили корабли тактической группы в составе корветов "Громкий" и "Совершенный". "Буксируемую мишень артиллерией атаковал малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", - отмечается в сообщении.

По данным ТОФ, накануне огонь по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный боевой корабль условного противника, у побережья Чукотки вели артиллерийские расчёты большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

11 августа Минобороны РФ сообщило, что в ходе учения два стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили перелет из Саратовской области на Чукотку в аэропорт "Анадырь". 14 августа военные сообщили, что Ту-160 вернулись с Чукотки в Саратовскую область.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
31.10.2018
Сила в универсальности: российские офицеры оценили корвет "Громкий"
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
24.04.2017
Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 06:01
  • 17
Рогозин потребовал форсировать работы по созданию водородной версии тяжелой ракеты "Ангара-А5В"
  • 27.08 04:08
  • 6
Многострадальные тягачи
  • 27.08 01:41
  • 2
"Кронштадт" готов серийно поставлять Минобороны РФ беспилотники "Орион" в ударном варианте
  • 27.08 00:51
  • 146
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 26.08 22:24
  • 4
Начались экспортные поставки автомата АК-12
  • 26.08 22:21
  • 2
Названо условие «видимости» F-35
  • 26.08 22:07
  • 3
На «Армии» подписали контракты на поставку 500 новых образцов техники в ВС РФ
  • 26.08 22:01
  • 2
Какие белорусские технологии используются в тяжелой БМП Т-15 "Армата"
  • 26.08 21:52
  • 2
Внутреннее устройство БМП К-17 "Бумеранг" показали на "Армии-2020"
  • 26.08 20:50
  • 1
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
  • 26.08 20:00
  • 1
Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту
  • 26.08 19:41
  • 1
«Калашников» создал электроверсию мотоцикла ИЖ-49
  • 26.08 19:17
  • 1
На смену «Армате»: на «Армии-2020» представили концепт танка будущего
  • 26.08 18:42
  • 6
Дорогой «Морской старт»: Россия восстановит плавучий космодром
  • 26.08 17:52
  • 1
"Беспрецедентный уровень доверия". РФ и КНР вместе проектируют подлодку