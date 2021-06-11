Тихоокеанский флот начал крупные маневры на фоне учений США Agile Dagger

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны РФ сообщило о старте оперативного учения в центральной части Тихоокеанского флота с привлечением до 20 надводных боевых кораблей и подлодок.

Российские учения начались на фоне маневров Agile Dagger 2021, на которые вышла треть всех американских подводных лодок на Тихом океане.

"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне",- заявили в ведомстве в четверг.

Там сообщили, что корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершили переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

"К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

"В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника",- сообщили в Минобороны РФ.

Общее руководство оперативным учением разнородных сил в центральной части Тихого океана осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

4 июня командование подводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что учение Agile Dagger 2021 проводится для оценки боевой готовности и отработки потенциала объединенных сил.

"В рамках учений подводные лодки из Перл-Харбора (штат Гавайи), Бремертона (штат Вашингтон) и Сан-Диего (штат Калифорния) экстренно вышли в море, чтобы продемонстрировать свою боеготовность, быстроту действий и поражающую способность", - заявили американские военные.

"Тихоокеанские подводные силы всегда готовы, - сказал командующий подводными силами Тихоокеанского флота США контр-адмирал Джефф Джаблон. - Учения Agile Dagger 2021 позволяют нам проверить наши возможности и продемонстрировать наши боевые способности быстро развертывать вооруженные подводные лодки в Тихом океане".

В ходе учений будет отрабатываться развертывание подлодок в различных районах Тихого океана. Учения должны показать, что тихоокеанские подводные силы ВМС США остаются готовыми к выполнению всего спектра боевых задач в глобальном масштабе, отметило американское командование.