Раскрыта стоимость восстановления «Морского старта»

Стоимость восстановления плавучей платформы «Морской старт» обойдется в 35 миллиардов рублей. Об этом на форуме «Армия 2020» рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, восстановление рабочего состояние плавучего космодрома обойдется бюджету примерно в 35 миллиардов рублей. Также Борисов раскрыл условие, при котором платформа будет коммерчески выгодной — не менее пяти пусков в год. При этом половину пусков необходимо выполнять для государства, половину — для частных заказчиков. «Два-три пуска — это уже неубыточно, а чтобы было коммерчески успешным, желательно делать до пяти», — подчеркнул вице-премьер.

В экспертную группу по восстановлению «Морского старта» вошли представители владеющей платформой S7, ведущие специалисты «Роскомоса» и других предприятий. Борисов отметил, что президент в курсе планов относительно плавучего космодрома.

«Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт", и не пользоваться пусковыми услугами с него. Все это технически возможно», — заявил Юрий Борисов. Вице-премьер назвал плавучий космодром уникальным сооружением несмотря на то, что ранее владеющие им американцы демонтировали оборудование: «Мы можем заменить его на технологии ГЛОНАСС».

23 августа стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) задумалась о создании альтернативы «Морскому старту». В начале лета владелец платформы — компания S7 — хотела продать ее «Росатому», однако в итоге госкорпорация отказалась от покупки. Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов организации назвал покупку слишком рискованной.