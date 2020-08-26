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Интерфакс-АВН

Шойгу на встрече с главой Минобороны Азербайджана объяснил российскую активность на базе в Армении строительством и призывной кампанией

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Военнослужащие ВС РФ
Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки.
Источник изображения: МО РФ

Он подчеркнул, что действия России не направлены против Азербайджана и что Москва не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье

Баку. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье и ее действия не направлены против третьих стран в этом регионе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Знаем и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. (...) И знаем о тех тревогах, которые есть в связи с нашими перелетами на нашу базу. Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнера. Россия не заинтересована в эскалации напряженности в Закавказье", - сказал Шойгу во вторник на встрече с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

По его словам, Россия ведет на своей базе в Армении строительство социальных объектов, которыми не обеспечены военнослужащие.

"С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть - призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот", - подчеркнул глава Минобороны.

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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