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ЦАМТО

Итальянская компания Intermarine поставила ВМС Алжира второй корабль противоминной обороны

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Верфь Fincantieri
Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri).
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 25 августа. Итальянская компания Intermarine (подразделение Immsi S.p.A.) объявила о передаче командованию ВМС одной из неназванных средиземноморских стран второго корабля противоминной обороны MCMV (mine countermeasure vessel).

Хотя официально заказчик не назван, судя по косвенным данным, речь идет о подписанном в 2013 году контракте на поставку кораблей ВМС Алжира. До настоящего времени Intermarine построила 43 тральщика в 9 различных конфигурациях для военно-морских сил 8 стран, включая США, Австралию и Италию.

Как сообщал ЦАМТО, компания Intermarine подписала контракт на постройку для ВМС Алжира корабля противоминной обороны в 2013 году. Orizzonte Sistemi Navali, являющаяся совместным предприятием Fincantieri (51%) и Finmeccanica (49%), выступила в качестве основного подрядчика программы строительства, а Intermarine выполнила большую часть работ как субподрядчик. Соглашение содержало опционы на постройку дополнительных кораблей, один из которых был реализован в 2016 году. По данным итальянских СМИ, всего Алжиру будут поставлены 3 корабля ПМО.

Строительство головного корабля началось на предприятии Intermarine в начале 2014 года, церемония спуска на воду состоялась 5 апреля 2016 года. Корабль (501) "Эль Кассех I" (El-Kasseh I) вошел в боевой состав ВМС Алжира 30 сентября 2017 года. Спуск на воду (502) "Эль Кассех II" состоялся 20 декабря 2018 года.

Судно с корпусом-монококом из стеклопластика однослойной конструкции построено на базе проекта корабля противоминной обороны "Катанпаа", которые были поставлены ВМС Финляндии. Надстройка выполнена в виде "сэндвича" из двух слоев стекловолокна и углеродного волокна, которые охватывают сердцевину из бальзы, с помощью технологии вакуумной инфузии. Длина корабля – 52,5 м, ширина – 10 м, полное водоизмещение – около 700 т. Судно оснащено двумя дизельными двигателями, которые позволяют развивать максимальную скорость от 13 до 16 узлов.

В состав вооружения входят две дистанционно управляемые 30-мм АУ MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station), электронно-оптическая СУО Medusa MK4/B группы Leonardo. Судно оснащено дистанционно управляемыми подводными аппаратами обезвреживания мин "Плуто Плюс" компании Gaymarine и буксируемой ГАС Klein Marine Systems.

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Страны
Австpалия
Алжир
Италия
США
Финляндия
Компании
Fincantieri
Leonardo
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