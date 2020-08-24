Глава «Рособоронэкспорта» заявил о планах вывести на рынок почти 50 новых образцов вооружений

«Рособоронэкспорт» планирует в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений. Об этом в опубликованном в воскресенье, 23 августа, интервью ТАСС рассказал глава спецэкспортера Александр Михеев.

«В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов. Это финальная продукция по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, а также бронетанковая техника, техника для военно-морских сил, артиллерия», — заявил он.

Михеев отметил, что благодаря активной работе предприятий оборонной промышленности в России на рынок постоянно выводится новая продукция.

«Из ярких примеров могу привести такую продукцию «Ростеха», как танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, всю линейку нового поколения автоматов Калашникова — «двухсотую» серию, в числе продукции других производителей отмечу унифицированную боевую платформу «Бумеранг», способную эффективно обнаруживать гиперзвуковые цели РЛС 59Н6-ТЕ. И многое другое», — рассказал глава экспортера.

В мае сообщалось, что Россия выведет на зарубежный рынок способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты новейшую радиолокационную станцию (РЛС).

За 2019 год страна поставила странам военной техники на сумму более $15 млрд.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев