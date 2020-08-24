Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы Белоруссии с запада

Министр обороны заявил о возможности попыток захвата власти с применением оружия

Минск. 22 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал министру обороны Виктору Хренину реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы с западной стороны.

"Так. Без предупреждения. Тут нечего... Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - заявил Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении после оперативного доклада министра обороны.

Фрагмент диалога Лукашенко с Хрениным показал в вечерних новостях телеканал СТВ.

Президент распорядился реагировать без упреждения после того, как Хренин доложил об обстановке на границе. "Походят к границе (войска со стороны Литвы - ИФ), разворачиваются и уходят. Но мы их видим. Если в воскресенье будет в нашу сторону (движение войск с запада - ИФ), если так произойдет, то мы будем действовать в соответствии с ситуацией", - сказал министр.

Позднее Хренин на совещании с участием президента заявил, что "деструктивные силы могут осуществить захват власти путем провоцирования массовых беспорядков, в том числе с применением оружия".

"Наиболее сложная обстановка может сложиться в западных областях страны, где в течение длительного времени реализуется целый ряд мероприятий по убеждению нашего населения в его этнической и культурной принадлежности к одному из ближайших соседей Республики Беларусь", - сказал министр.

Министр также заявил об участии западных спецслужб в усилении напряженности на границе Беларуси с западными соседями. "Для наращивания усилий по дестабилизации обстановки возможны попытки проникновения на территорию западных областей деструктивных сил, курируемых спецслужбами стран Запада как легальными, так и нелегальными способами, путем просачивания через государственную границу", - сказал Хренин.

"При этом возможны различные провокации по нарушению воздушного пространства и государственной границы", - считает министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Беларусью на Западе. По его словам, это планируют в США.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно, - заявил он 21 августа. - Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались".

Он также объяснил, что вынужден был перебросить войска на западное направление, поскольку Запад решил "отсечь Гродно".

Он также отметил, что предупредил об угрозе президента России Владимира Путина и что существует "договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", по которому Россия может помочь Беларуси в случае угрозы извне.

15 августа Лукашенко сказал, что поручил перебросить десантников в Гродно, поскольку его беспокоит происходящее у западных границ страны.

На следующий день Минобороны Беларуси объявило, что с 17 по 20 августа в Гродненской области близ БелАЭС пройдут учения ракетных войск и артиллерии.

19 августа президент поручил военным следить за передвижениями войск НАТО в Польше и Литве.