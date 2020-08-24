Новые МиГ-35 в Кубинке

Как сообщают споттеры, в течении последней недели в Кубинку для участия в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020", который будет проходить с 23 по 29 августа 2020 года, прибыли четыре истребителя МиГ-35 новой постройки Луховицкого авиационного завода (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиала АО "РСК "МиГ" одноместный истребитель МиГ-35С с бортовым номером "10 синий" и три двухместных истребителя МиГ-35УБ с синими бортовыми номерами "11", "12" и "15".

Истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "12 синий") постройки 2020 года. Кубинка, 17.08.2020 (с) Михаил Поляков / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Истребители МиГ-35С с бортовым номером "10 синий" и МиГ-35УБ с бортовым номером "11 синий" были построены по заключенному в феврале 2017 года с Министерством обороны России контракту на два предсерийных образца истребителя МиГ-35 для их подключения к расширенной программе Государственных испытаний этого типа, оба этих самолета были переданы ВКС России в мае 2019 года.

В то же время два двухместных истребителя МиГ-35УБ с синими бортовыми номерами "12" и "15" являются первыми самолетами, построенными по подписанному в августе 2018 года Министерством обороны России с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в состав которого входит АО "РСК "МиГ") контракту на поставку первых шести серийных истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ со сроком исполнения контракта с 2018 по 2023 годы. Два этих первых истребителя были сданы в первом полугодии 2020 года, и их прибытие в Кубинку стало первым их публичным появлением.

Истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "12 синий") постройки 2020 года. Кубинка, 17.08.2020 (с) Михаил Поляков / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "12 синий") постройки 2020 года. Кубинка, 17.08.2020 (с) Александр Мартынов / russianplanes.net ( ссылка )