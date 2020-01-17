Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2019 году

В 2019 году имело место значительное сокращение поставок новой боевой авиационной техники в Вооруженные Силы Российской Федерации. Фактически ВКС России в 2019 году получили только относительно небольшие партии истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-34 - всего суммарно 18 самолетов (десять Су-35С и восемь Су-34) - столь низкий уровень поставок последний раз был в 2011 году. Впервые за длительное время в 2019 году не производились поставки Вооруженным Силам России истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130. Министерству обороны России были переданы для испытаний первые два предсерийных истребителя МиГ-35, но вся эта программа находится в неопределенном состоянии.

Четыре полученных авиационной группой высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителя Су-35C (синие бортовые номера с "50" по "53") новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года Кубинка, 12.11.2019 (с) Марина Лысцева / ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Не произошло в 2019 году давно ожидавшейся поставки ВКС первого серийного образца истребителя пятого поколения Су-57 - первый построенный Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" самолет Т-50С-1 (бортовой номер "01 синий") разбился во время заводских испытаний 24 декабря еще до передачи заказчику. Вместе с тем значимым событием стало заключение в 2019 году Министерством обороны серийного контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для ВКС России, что позволит, наконец, после 2021 года начать поставки этих самолетов в строевые части - ранее принятая Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы предусматривала производство только 15 самолетов Су-57 - фактически предсерийного уровня, откладывая оснащение им линейных частей почти на десятилетие.

Судя по всему, в 2020 году положение с поставками авиационной техники принципиально не изменится по сравнению с 2019 годом, а более значимые поставки боевых самолетов по новым контрактам (модернизированные Су-30СМ, возможные новые контракты на дополнительные партии Су-35С, Су-34 и Як-130, начало первых ощутимых поставок МиГ-35 и Су-57) придутся только на 2021 год.

В числе поставленных в 2019 году Вооруженным Силам России самолетов:

Восемь фронтовых бомбардировщиков Су-34. В течении 2019 года Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ПАО "Компания "Сухой" были сданы ВКС России восемь фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Из этого количества шесть самолетов Су-34, построенных НАЗ по гособоронзаказу 2019 года, поступили для перевооружения 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск), завершив перевооружение двух эскадрилий этого полка с фронтовых бомбардировщиков Су-24М и укомплектование их самолетами Су-34 до штатной численности (24 самолета). Третья эскадрилья полка по-прежнему оснащена самолетами-разведчиками Су-24МР.

В июне 2019 года 2-й гвардейский смешанный авиационный полк в Шаголе получил первые три самолета Су-34, построенных НАЗ по гособоронзаказу 2019 года, и имеющих красные бортовые номера "26", "27" и "28". 1 октября 2019 год полк получил еще три самолета Су-34 с красными бортовыми номерами "14", "15" и "16", что довело численность Су-34 в полку до штатных 24 единиц.

Ранее в конце 2017 года 2-й гвардейский смешанный авиаполк получил первые шесть бомбардировщиков Су-34, которые были изготовлены НАЗ по гособорозаказу 2017 года (красные бортовые номера с "01" по "06", причем последние два самолета поступили только в феврале 2018 года). С мая по декабрь 2018 года полк получил еще 12 самолетов Су-34, изготовленных НАЗ по гособорозаказу 2018 года и имеющих красные бортовые номера с "07" по "12" и с "20" по "25".

Еще два Су-34 были сданы НАЗ Министерству обороны России в начале декабря 2019 года, но до настоящего времени их бортовые номера и дислокация не сообщались. Возможно, что данные самолеты пойдут на возмещение эксплуатационных потерь самолетов этого типа.

Изготовленные в 2019 году НАЗ шесть Су-34 были изготовлены в рамках контракта с Министерством обороны России от февраля 2012 года на 92 таких самолета. Общее количество самолетов данного типа, переданных ВКС по контракту 2012 года, достигло 90 единиц. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов - в 2014 году, еще 18 самолетов - в 2015 году, 16 - в 2016 году, 16 - в 2017 году, 12 - в 2018 году и восемь - в 2019 году. Контракт будет завершен в 2020 году со сдачей ВКС последних самолетов Су-34, которые, по ряду сообщений, были уже построены в конце 2019 года.

Общее количество Су-34, построенных по всем контрактам, включая семь опытных и предсерийных образцов, достигло 134 единиц.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "27 красный"), построенный по гособоронзаказу 2019 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиале ПАО "Компания "Сухой") и переданный в состав 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного на аэродроме Шагол (Челябинск) (с) Илья Соловей / russianplanes.net ( ccылка )

Десять истребителей Су-35С. В 2019 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" передал ВКС России очередные десять истребителей Су-35С. Они были построены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, еще десять - в 2017 году, и еще десять - в 2018 году.

Первые шесть истребителей Су-35С, изготовленных КнААЗ по гособорозаказу 2019 года, поступили в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. В июле 2019 года в этот полк поступили три истребителя Су-35С с красными бортовыми номерами "18", "19" и "21", а в октябре 2019 года - еще три самолета (бортовые номера пока что не сообщались).

Ранее в октябре-декабре 2018 года 790-й истребительный полк в Хотилово получил шесть истребителей Су-35С постройки КнААЗ по гособоронзаказу 2018 года (красные бортовые номера "11", "12" и с "14" по "17"). Таким образом, самолетами Су-35С (суммарно 12 машин) в 2018-2019 годах была перевооружена одна эскадрилья полка, ранее оснащенная истребителями Су-27СМ. Кроме нее, сейчас 790-й полк, по известным данным, также имеет в своем составе две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ.

Четыре последних истребителя Су-35С, построенных КнААЗ по гособорозаказу 2019 года, 12 ноября 2019 года были переданы авиационной группе высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" в подмосковной Кубинке. Эти самолеты окрашены в "фирменные цвета" группы и имеют синие бортовые номера с "50" по "53". До того авиационный парк группы "Русские Витязи", входящей в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова, состоял из из восьми двухместных истребителей Су-30СМ, поставленных группе новыми в октябре-ноябре 2016 года (синие бортовые номера с "30" по "37").

С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 88 серийных самолетов Су-35С.

Один из истребителей Су-35С (бортовой номер "19 красный"), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой" по Гособоронзаказу 2019 года, во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск) во время перегона в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. 16.07.2019 (с) NSK Spotter / Сибирский споттинг / vk.com

Два истребителя МиГ-35. В июне 2019 года ВКС России были переданы два предсерийных (фактически опытных) истребителя МиГ-35С - одноместный МиГ-35С (бортовой номер неясен) и двухместный МиГ-35УБ (бортовой номер "11 синий"), построенных на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиале АО "РСК "МиГ". Оба они были построены по заключенному в феврале 2017 года с Министерством обороны России контракту на два образца истребителя МиГ-35 для их подключения к расширенной программе Государственных испытаний этого типа. Государственные испытания с участием двух опытных образцов МиГ-35 постройки 2016 года были начаты в мае 2018 года и до настоящего времени, с подключением двух бортов постройки 2019 года, еще не завершены.

В августе 2018 года Министерство обороны России подписало с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в состав которого входит АО "РСК "МиГ") контракт на поставку первых шести серийных истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ со сроком исполнения контракта с 2018 по 2023 годы. Сообщалось, что первый самолет по нему должен был быть сдан в конце 2019 года, однако этого не произошло.

Поставленный в 2019 году ВКС России для программы Государственных испытаний предсерийный учебно-боевой истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "11 синий"), изготовленный на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиале АО "РСК "МиГ" (с) Вячеслав Грушников / russianplanes.net ( ссылка )

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2008-2019 годах

Относительно поставок на экспорт, можно сказать, что, по нашей информации, в 2019 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 18 боевых самолетов новой постройки, в том числе десять истребителей МиГ-29М/МиГ-29М2 в Египет, четыре истребителя Су-30СМ в Белоруссию и четыре истребителя Су-30СМ в Армению, а также десять учебно-боевых самолетов Як-130 - в том числе шесть в Мьянму и четыре в Белоруссию.

Кроме того, шесть бывших в эксплуатации истребителей Су-30К (бывших индийских) были поставлены в Анголу, а два учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ были переданы Монголии. Возможно, что осуществлялись также передачи боевых самолетов из наличия для Сирии.

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2019 году небоевых самолетов, то ВКС получили три серийных военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А новой постройки АО "Авиастар-СП" (Ульяновск) - однако два из этих самолетов были построены еще в 2018 году и только один стал бортом постройки 2019 года. Поскольку изначально планировалось, что в 2019 году ВКС получат пять самолетов Ил-76МД-90А, то можно только констатировать, что программа их серийного производства продолжает серьезно пробуксовывать.

Первые два из них - самолеты Ил-76МД-90А с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года, был передан ВКС 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан 16 мая 2019 года).

Лишь 30 августа 2019 года "Авиастар-СП" передало ВКС самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), совершивший первый полет в Ульяновске 13 июня 2019 года, и ставший единственным сданным предприятием бортом постройки 2019 года.

Все три самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми новыми Ил-76МД-90А в его составе.

Таким образом, АО "Авиастар-СП" в Ульяновске по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А пока что сдало лишь четыре самолета. Первый самолет Ил-76МД-90А для Министерства обороны России по этому контракту c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654) был впервые поднят в воздух на "Авиастар-СП" еще 15 декабря 2015 года и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново. В целом, с учетом предшествующих контрактов, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно восемь экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

Возможно, что ВКС России в 2019 году получили очередные несколько легких двухмоторных учебно-тренировочных самолетов Diamond DA42Т, собираемых с 2017 года АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург) из машинокомплектов производства австрийской компании Diamond Aircraft Industries в рамках контракта на поставку Министерству обороны России 35 машин. Самолеты предназначены для использования в качестве учебно-тренировочных самолетов для подготовки курсантов военно-транспортной авиации ВКС России. Первые три самолета Diamond DA42Т (предположительные бортовые номера с "051" по "053") по этому контракту были сданы УЗГА в конце 2017 года, и планировалась сдача 17 самолетов в 2018 году и 15 - в 2019 году. Фактьически в 2018 и 2019 годах сведения о сдаче самолетов Diamond DA42Т по данному контракту не публиковались (возможно ввиду политической чувствительности данных поставок в свете нынешней международной обстановки). Однако известно, что в конце 2018 года партия самолетов Diamond DA42Т поступила в Балашовский учебный авиационный центр Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова (Балашов, Саратовская область), и что летом 2019 года сборка этих самолетов на УЗГА еще продолжалась.

Второй переданный в 2019 году в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России военно-трансполртный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0110, регистрационный номер RF-78656), построенный на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск). Самолет фактически был построен в 2018 году (с) Иван Зубов / russianplanes.net ( ссылка )