Четыре истребителя Су-35С переданы группе "Русские Витязи"

Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), четыре новых самолета Су-35С перелетели с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. 12 ноября 2019 года летчиков авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" встретили в подмосковной Кубинке.

Многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина - филиале "Компании "Сухой" (входит в состав ОАК) в рамках текущего контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Четыре полученных авиационной группой высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителя Су-35C новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" (синие бортовые номера с "50" по "53"). Кубинка, 12.11.2019 (с) Марина Лысцева / ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"У этих замечательных машин, построенных на нашем заводе в Комсомольске-на-Амуре особенная миссия. На них будет летать знаменитая пилотажная группа "Русские Витязи", демонстрируя по всему миру выдающиеся возможности российской техники", - отметил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

От серийных машин самолеты, которые будут осваивать "Русские Витязи", отличаются только специальной окраской в цвета государственного флага России: белый, синий и красный.

После приземления командир центра показа авиационной техники и высшего пилотажа, полковник Андрей Алексеев рассказал, что полет прошел штатно и поделился впечатлением о машине: "Самолет очень легкий в пилотировании. Даже если взять по усилиям для летчика, то этот самолет самый легкий из тех, на которых мне приходилось летать. Широкие возможности этого самолета многие видели на авиасаланах, где его демонстрировали летчики-испытатели. Строевые летчики уже на нем летают. Самолет прекрасный. Я думаю, что мы планомерно будем его осваивать".

На торжественной церемонии, посвященной приему новой авиационной техники, поздравил летчиков "Русских витязей" от ПАО "Компания "Сухой" заместитель директора "ОКБ Сухого" Евгений Савельевских.

Первыми подняли новые машины в воздух летчики-испытатели КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Программа тестового полета включала в себя проверку всех систем самолета в разных режимах, в том числе и тех, которые используются в программе показательных выступлений пилотажных групп.

Су-35С - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, превосходящий существующие российские и зарубежные истребители поколений 4 и 4+ и приближающийся по своим характеристикам к самолетам 5-го поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Со стороны bmpd напомним, что 9 ноября 2019 года четыре переданных авиационной группе высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" новых одноместных многофункциональных истребителя Су-35C новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой", окрашенные в "фирменные цвета" группы и имеющие синие бортовые номера с "50" по "53", вылетели из Комсомольска-на-Амуре к месту постоянного базирования "Русских Витязей" на подмосковном аэродроме Кубинка, совершив по пути промежуточную посадку в Новосибирске.

До настоящего времени авиационный парк группы "Русские Витязи", входящей в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова, состоял из из восьми двухместных истребителей Су-30СМ, поставленных группе новыми в октябре-ноябре 2016 года (синие бортовые номера с "30" по "37"). Истребители Су-30СМ заменили в группе истребители Су-27, на которых "Русские Витязи" летали с момента формирования в апреле 1991 года.

С передачей группе "Русские Витязи" четырех истребителей Су-35С, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина завершил выполнение плана поставок этих самолетов по Гособоронзаказу 2019 года, передав суммарно в течении года ВКС России десять истребителей Су-35С. Ранее в течении года КнААЗ передал шесть истребителей Су-35С в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области - в июле 2019 года в этот полк поступили три истребителя с красными бортовыми номерами "18", "19" и "21", а в октябре 2019 года - еще три самолета.

Четыре полученных авиационной группой высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителя Су-35C новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" (синие бортовые номера с "50" по "53"). Кубинка, 12.11.2019 (с) Марина Лысцева / ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"