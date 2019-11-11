Группа "Русские Витязи" получила четыре истребителя Су-35С

Как сообщают, авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" получила четыре новых одноместных многофункциональных истребителя Су-35C новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой". 9 ноября 2019 года четыре переданных истребителя Су-35С, окрашенные в "фирменные цвета" группы и имеющие синие бортовые номера с "50" по "53", вылетели из Комсомольска-на-Амуре к месту постоянного базирования "Русских Витязей" на подмосковном аэродроме Кубинка, совершив по пути промежуточную посадку в Новосибирске, где данные самолеты были запечатлены споттерами.

Один из четырех полученных авиационной группой высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителей Су-35C новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" (бортовой номер "50 синий"). - во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск), 09.11.2019 (с) Светлана Балаева / vk.com/s.balaeva87

До настоящего времени авиационный парк группы "Русские Витязи", входящей в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова, состоял из из восьми двухместных истребителей Су-30СМ, поставленных группе новыми в октябре-ноябре 2016 года (синие бортовые номера с "30" по "37"). Истребители Су-30СМ заменили в группе истребители Су-27, на которых "Русские Витязи" летали с момента формирования в апреле 1991 года.

С передачей группе "Русские Витязи" четырех истребителей Су-35С, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина завершил выполнение плана поставок этих самолетов по Гособоронзаказу 2019 года, передав суммарно в течении года ВКС России десять истребителей Су-35С. Ранее в течении года КнААЗ передал шесть истребителей Су-35С в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области - в июле 2019 года в этот полк поступили три истребителя с кроасными бортовыми номерами "18", "19" и "21", а в октябре 2019 года еще три самолета.

Ранее в конце-декабря 2018 года и начале 2019 года в состав 790-го полка поступили шесть истребителей Су-35С, изготовленных КнААЗ по Гособоронзаказу 2018 года - самолеты с краснми бортовыми номерами "11", "12" и с "14" по "17". Таким образом, теперь в составе 790-го полка имеется 12 истребителей Су-35С - одна укомплектованная эскадрилья.

Построенные по программе 2019 года десять истребителей Су-35С были изготовлены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С.

Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, еще десять - в 2017 году, и еще десять - в 2018 году. С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 88 серийных самолетов Су-35С. С учетом 24 истребителей экспортной модификации Су-35, построенных в 2016-2018 годах и поставленных в Китай по контракту 2015 года, это дает 112 построенных серийных истребителей Су-35.

8 ноября 2019 года во время посещения КнААЗ заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что "КнААЗ полностью выполнил ГОЗ 2019 года, досрочно поставив десять истребителей Су-35С. Последние десять машин, предусмотренные текущим контрактом, ожидаем получить в 2020 году". А. Криворучко также подчеркнул, что четыре из десяти отгруженных в этом году Су-35С будут поставлены в Кубинку группе высшего пилотажа "Русские витязи". По его словам, в будущем предприятие планирует подписать дополнительный контракт на данные машины.

Таким образом, истребителями Су-35С в составе ВКС России из линейных частей сейчас вооружены полностью 159-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО (Бесовец, Карелия) и 23-й истребительный авиационный полк 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Дземги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский храй) - оба двухэскадрильного состава - а также по одной эскадрилье в составе 790-го истребительного авиационногой полка 105-й смешанной авиационной дивизии (Хотилово) и 22-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (Центральная Угловая, Приморский край).

Четыре полученных авиационной группой высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителя Су-35C новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" (синие бортовые номера с "50" по "53"). - во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево (Новосибирск), 09.11.2019 (с) Светлана Балаева / vk.com/s.balaeva87