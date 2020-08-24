Турции поступило предложение о крупнейшем транспортном самолете в мире: давайте вместе производить (Haber7, Турция)

Президент украинского предприятия «Антонов» посетил Турцию, чтобы обсудить возможные варианты сотрудничества в реализации амбициозного проекта в области гражданской авиации. Читатели призывают не терять ни минуты, ведь Украина обладает серьезными знаниями и опытом в самолетостроении, накопленными во времена СССР.

Турция и Украина сближаются во многих сферах, и сейчас от Украины поступило предложение о совместном участии в проекте строительства самолета. Президент украинского предприятия "Антонов", которое планирует производить крупнейший в мире транспортный самолет, посетил Турцию, чтобы обсудить этот вопрос. Утверждается, что официальные шаги между двумя странами могут быть предприняты в любой момент. Украина также является одной из первых стран, куда были экспортированы турецкие ударные БПЛА "Байрактар".

Президент "Антонова", производителя крупнейших в мире транспортных самолетов, Александр Лось заявил, что предприятие хотело бы работать с Турцией в рамках новых проектов.

Стало известно, что украинская компания планирует создать еще более крупный самолет по сравнению с ранее созданными транспортными самолетами и в этом направлении желает действовать совместно с Турцией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире CNN Türk отметил: "Мы хотим приступить к более смелым проектам, в которых использовались бы турецкие и украинские технологии. Это будут глобально конкурентоспособные проекты. У нас есть всемирно известное предприятие "Антонов", которое производит самолеты. Мы сделали предложение нашим турецким партнерам. Производите и летайте. Таким образом мы не просто стараемся продать наши самолеты".

Президент предприятия совершил свой первый зарубежный визит в Турцию

Весьма символично, что свой первый зарубежный визит после официального вступления в должность президент "Антонова" совершил в Турцию. Александр Лось в ходе визита в Турцию обсудил детали турецко-украинского сотрудничества в области самолетостроения.

Ударные БПЛА "Байрактар" были экспортированы на Украину

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества в ходе состоявшихся переговоров особо подчеркивалось, что это сотрудничество не ограничивается авиационными проектами и охватывает всю оборонную сферу.

Ранее Турция начала получать от Украины двигатели для БПЛА "Акынджи" (Akıncı), а украинская сторона в ходе визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара (Hulusi Akar) на Украину запросила у Турции дополнительную партию БПЛА.

На следующей неделе Турцию снова посетит делегация "Антонова"

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении контактов. Ожидается, что на следующей неделе Турцию посетит еще одна высокопоставленная делегация из Украины для составления подробного графика и дорожной карты сотрудничества по линии "Антонова" и в сфере обороны.

Комментарии читателей:

Умит: Прекрасная возможность.

Банкир Било: Не будем терять ни минуты. Украина была второй крупнейшей республикой бывшего СССР, у них очень серьезные знания и опыт в этом вопросе, мы можем работать с Украиной и над нашим TF-X.

Омер: Не нужно ограничиваться только гражданской авиацией. У Украины есть технология реактивного двигателя. Китай разработал свои авиадвигатели, купив половину "Мотор Сич" и получив технологии. Они давно перешли к серийному производству своих J-20 и даже сейчас готовятся к серийному производству J-20B с более современными двигателями. "Байкар" (Baykar) в свое время создал совместное предприятие с Украиной "Щит Черного моря", чтобы вместе производить двигатели.

Ирфан: Значит, мы сами сможет производить.

эмре: Не упускайте эту возможность, Турции надо с чего-то начинать.

Гость80: Хвала Аллаху, это нас устраивает.

Хасан из Мардина: Турции следовало бы получить от Украины технологии ракет большой дальности, как это сделала Северная Корея. Теперь никто ничего не может сделать.

Бшк: Давайте примем это предложение.

Леврок: Давайте производить летающую крепость.

Ахмет Джан: Скорее всего, по этому проекту и производству договорятся, поскольку все турецкие эксперты по авиации сходятся на том, что страна всерьез нуждается в производстве транспортных и пассажирских самолетов, а значит, такая потребность есть, и Украина будет лучшим партнером.

Мухиттин Аксой: Наконец, мы нашли дружественную, близкую нам страну, страну Хюррем-султан. Если мы построим взаимное доверие, то сделаем очень многое. Это пойдет на пользу экономикам двух стран. Как Германия и Франция. Сближение экономик станет важным шагом в направлении развития двух стран на основе взаимной выгоды.