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ТАСС

Захарова: РФ готова обсуждать с США тему космоса в рамках двусторонней экспертной группы

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МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Доктрина Космических сил США подтверждает агрессивною направленность Вашингтона в космической сфере, нацеленность на достижение военного превосходства, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россия готова продолжать обсуждать с США тему космоса в рамках двусторонней экспертной группы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с публикацией Пентагоном доктрины Космических сил США.

"Документ подтверждает агрессивную направленность Вашингтона в космической сфере, нацеленность на достижение военного превосходства вплоть до тотального господства в космосе, - сказала она. - Космическое пространство рассматривается американской стороной сугубо как арена для ведения боевых действий".

"Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках российско-американской рабочей группы по космической безопасности, первое заседание которой прошло в Вене 27 июля, и подтверждаем нашу готовность к дальнейшему обсуждению всей проблематики космической деятельности в двустороннем формате", - добавила дипломат.

Захарова обратила внимание, что для России остается приоритетом использование исследований космоса исключительно в мирных целях, а также предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве: "В отличие от США не преследуем цели доминирования и превосходства. Наоборот, заинтересованы в поддержания стратегического баланса в целях укрепления международной безопасности".

Она напомнила о российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Все существующие вопросы и противоречия по тематике оружия в космосе должны решаться в рамках Конференции по разоружению, подчеркнула официальный представитель МИД. По ее словам, Россия тщательно анализирует возможные последствия "агрессивных устремлений Вашингтона".

Как говорится в обнародованной в понедельник доктрине Космических сил США, этот вид вооруженных сил в случае защиты национальных интересов может прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. В 64-страничном тексте, который стал первым основополагающим документом Космических сил США, в частности, отмечается, что "обоснованные наступательные операции направлены на достижение относительного преимущества над противником за счет нейтрализации его возможностей по действию в космическом пространстве с целью добиться превосходства в космосе"

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