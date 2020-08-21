На экспозиции форума "Армия-2020" покажут все современные боевые самолёты, включая МиГ-31К "Кинжал"

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время летно-тактических учений с самолетами Ту-22М3 дальней авиации ВКС РФ.

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Почти всю линейку стоящих на вооружении российской армии самолётов покажут на статической экспозиции форума "Армия-2020", сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"В статической экспозиции на аэродроме "Кубинка" будет продемонстрирована значительная часть модельного ряда самолетов, серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК", - заявили в пресс-службе.

В частности, посетители форума смогут увидеть истребитель-перехватчик с гиперзвуковой ракетой - МиГ-31К "Кинжал", истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М2 и Су-34, модернизированный штурмовик Су-25СМ3 "Грач", стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", дальний бомбардировщик Ту-22М3, противолодочный самолёт Ил-38, "летающий радар" А-50У, топливозаправщик Ил-78М, тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А, учебно-боевой Як-130 и другие.

"В лётной программе примут участие новейшие перспективные образцы авиационной техники - авиационный комплекс пятого поколения Су-57, многофункциональный лёгкий истребитель МиГ-35. Планируются пролёты авиационной техники и пилотаж самолётов, стоящих на вооружении: Су-35С, Су-34, Су-30СМ, МиГ-29СМТ. Свои маневренные возможности покажут учебно-боевой самолет Як-130 и самолёт первоначального обучения Як-152", - сказали в ОАК.

В корпорации отметили, что в демоцентре ОАК на территории КВЦ "Патриот" можно будет увидеть модели современных самолётов и перспективных образцов боевой, транспортной стратегической и специальной авиации.

"У делегации ОАК запланирована активная деловая программа, включающая переговоры и представление авиатехники потенциальным заказчикам. Представители корпорации примут участие в различных мероприятиях форума, где обсудят концептуальные тренды развития авиационной техники и особенности ее эксплуатации", - добавили в пресс-службе.

Ранее в Ростехе сообщили, что впервые на форуме "Армия" в рамках статической экспозиции будет представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э.