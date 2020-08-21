УВЗ разработал экспортную версию нового танка Т-90М "Прорыв" и покажет ее на форуме "Армия"

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Экспортная версия танка Т-90М "Прорыв" - Т-90МС - будет продемонстрирована на военно-техническом форуме "Армия", который начнет работать в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех").

"На стенде УВЗ будет представлен танк Т-90МС "Прорыв" - глубокая модернизация самого коммерчески успешного танка XXI века - Т-90С. По боевой эффективности он значительно превосходит своего предшественника: модернизация настолько многоуровневая, что Т-90МС можно считать практически новым танком", - говорится в сообщении концерна.

3 апреля Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия. Т-90М - последняя модификация танка Т-90.

"Модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях. Высокие показатели Т-90МС подтверждены необходимым объемом испытаний, в том числе в жарких пустынных условиях", - отмечается в сообщении УВЗ.

Впервые на площадке концерна будет представлен танк Т-14 "Армата". Ранее он демонстрировался только в составе экспозиции министерства обороны РФ. Кроме того, на стенде УВЗ будет показана боевая машина поддержки танков "Терминатор-2".

В сообщении УВЗ говорится, что на трёх площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" будут представлены двухзвенные гусеничные транспортёры производства МК "Витязь". "Электромашина" покажет на форуме "Армия" четыре боевых модуля.

"В год 100-летия отечественного танкостроения изделия концерна будут выставлены на нескольких площадках. Техника на платформе "Армата" будет представлена в экспозиции МО РФ "Армия России-завтра". В составе открытой экспозиции "Уралвагонзавод" представит натурные образцы новых перспективных разработок и уже хорошо зарекомендовавших себя боевых машин и оборудования. В демонстрационном центре госкорпорации "Ростех" концерн "Уралвагонзавод" будет представлен как в военной, так и в гражданской сфере", - отмечается в сообщении.

В составе стендов УВЗ - макеты 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 "Мста-С" и 2С7М "Малка", а также тренажер самоходной гаубицы "Мста-С". Помимо этого, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" производства АО "Уралтрансмаш" будет выставлен в специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения и техники министерства обороны РФ, сообщил концерн.