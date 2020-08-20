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Снятые российским космонавтом НЛО объяснили

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Источник изображения: © AP Photo/John Raoux, архив

Российские ученые объяснили неопознанные летающие объекты (НЛО), которые ранее попали на видео, снятое космонавтом Иваном Вагнером. Слова специалистов приводит издание Daily Storm.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин заявил, что на видео, скорее всего, запечатлены спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска. «Очевидно почти, что это эскадрилья спутников Илона. Они пока вместе летают, потом разбегутся», — сказал Сурдин. Ученый полагает, что российский космонавт Вагнер вряд ли не знал об этом и наверняка хотел подшутить над своими подписчиками.

«Спутники такими стаями не летают, но вот после того, как их запускают подряд, они некоторое время движутся действительно», — отметил специалист. Сурдин подытожил, что на видео должно было попасть больше спутников, но не всем удалось отразить солнечный свет и, соответственно, попасть в поле зрения наблюдателя. Предположение Сурдина подтвердил его коллега академик Лев Зеленый.

Ранее находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер за наблюдением за полярным сиянием снял на видео пять НЛО. «Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?..» — задал он вопрос своим подписчикам в Twitter, где и опубликовал видео.

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Страны
Россия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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1 комментарий
№1
20.08.2020 11:54
Спутники? Илона Макса? Может их засняли и американцы во время экспедиции Аполлон?

Apollo 11



















Apollo 12





Apollo 13



Apollo 14



Apollo 15





Apollo 16



Apollo 17







Илон Макс еще спермотазоидом был, когда подобные явления уже фиксировали первые астронавты. Так что версия Старших научных сотрудников от астрономии, увы не состоятельна.

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