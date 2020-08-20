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Российский космонавт с МКС заснял НЛО

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МКС
МКС.
Источник изображения: © © EPA/NASA

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО). Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?..» — задается вопросом космонавт.



Информацию о заснятых объектах космонавт пообещал передать руководству «Роскосмоса» и в Институт космических исследований Российской академии наук.

Как заметили некоторые комментаторы, наблюдаемые Вагнером движущиеся объекты могли быть спутниками системы глобального интернета Starlink. Использование терминалов под данные космические аппараты американской компании SpaceX запрещено в России.

Согласно статье, опубликованной в июле изданием The New York Times, некоторые приглашенные Министерством обороны США специалисты убеждены, что НЛО имеют внеземное происхождение.

НЛО считается любой летающий объект неизвестного происхождения. В большинстве случаев возникновение таких объектов объясняется естественными или техногенными причинами.

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