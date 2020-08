Российский космонавт с МКС заснял НЛО

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Иван Вагнер в ходе наблюдения за полярным сиянием (авророй) заснял над Южным полушарием Земли пять неопознанных летающих объектов (НЛО). Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

«На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть — метеоры, спутники или?..» — задается вопросом космонавт.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU