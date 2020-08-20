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Интерфакс-АВН

В Совбезе РФ подтверждают планы оснащения кораблей и подлодок ВМФ гиперзвуковым оружием

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Многоцелевые подлодки и фрегаты, заложенные 20 июля на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, будут оснащены гиперзвуковым оружием, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"На северодвинском "Севмаше" в этот день (20 июля - ИФ) заложили две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата проекта 22350, которые также получат гиперзвуковое оружие", - сказал Попов.

Он также отметил, что в российском военном судостроении наблюдается положительная динамика объема выпуска продукции. По данным Попова, на данный момент на разных стадиях строительства находится более 100 кораблей, боевых катеров и судов.

20 июля состоялась закладка двух атомных многоцелевых подлодок проекта "Ясень-М" и двух фрегатов проекта 22350, которые будут оснащены гиперзвуковым оружием. Заложенные подлодки получили названия в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток", а фрегаты получили названия в продолжение своим предшественникам "адмиральской" серии - "Адмирал Спиридонов" и "Адмирал Юмашев".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Севмаш
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
пр. 1155
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